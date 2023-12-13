Makan Puas di 7 Rekomendasi Restoran All You Can Eat Depok Terbaik

BINGUNG mau makan apa dan di mana? Kalau kamu sedang mood untuk makan banyak di kawasan Depok, coba deh ke restoran di Depok yang menawarkan hidangan All You Can Eat (AYCE). Restoran ini menawarkan konsep makan sepuasnya dengan biaya tertentu, sehingga kamu tak perlu takut uang yang dibawa tidak cukup.

Depok adalah destinasi menarik untuk para pecinta All You Can Eat (AYCE). Di kota ini, ada banyak tempat AYCE yang bisa kamu kunjungin sesuai dengan budget dan keinginan.

7 Rekomendasi All You Can Eat Depok Terlezat

Sudah gak sabar mau makan kenyang? Ini rekomendasi All You Can Eat Depok yang wajib kamu cobain!

1. Hanamasa Margonda Depok

Siapa yang tak kenal Hanamasa? Hanamasa bukan nama yang di dunia All You Can Eat. Di Depok, kamu bisa mengunjungi Hanamasa Margonda. Lokasinya sangat strategis dan mudah ditemukan.

Paket di All You Can Eat Depok ini termasuk lengkap dan sesuai dengan harganya. Variasi makanannya pun cukup banyak, loh.

Alamat: Jl. Margonda No. 223, Kemiri Muka, Beji

Jam buka: Senin – Minggu, pukul 10.00 – 22.00

Harga: Rp200.000++/orang