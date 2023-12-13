Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Simak Serunya Puncak Kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show Bersama JKT48 dan Deretan Artis

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:38 WIB
Simak Serunya Puncak Kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show Bersama JKT48 dan Deretan Artis
Foto: Dok Istimewa
JAKARTA- Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-8, Shopee kembali menggelar kemeriahan TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale  pada Selasai 12 Desember 2023 pada pukul 16.00 WIB. Pagelaran acara TV Show kali ini dipenuhi dengan pertunjukan memukau dan kejutan spesial untuk seluruh Sobat Shopee di Indonesia.

Lantunan musik dan harmoni lagu pembuka ‘Selamat Ulang Tahun’ dan ‘Saikou Kayo’ yang dinyanyikan dengan meriah oleh delapan member grup idola, JKT48, berhasil membuat suasana acara menjadi lebih hidup hingga para penonton ikut bernyanyi dan berjoget bersama.

Tidak hanya itu, penampilan spesial dari deretan musisi dan artis tanah air juga turut mewarnai puncak kampanye 12.12 Birthday Sale, seperti pasangan Mahalini dan Rizky Febian, hingga Lyodra.

 Keseruan panggung TV Show 12.12 juga dapat dinikmati oleh seluruh pengguna Shopee dimanapun mereka berada karena ditayangkan secara langsung melalui aplikasi Shopee Live, RCTI, MNC TV, GTV, SCTV, INDOSIAR, Mentari TV, MOJI, ANTV dan RTV. Para penonton yang menyaksikan juga akan terbawa dalam keseruan berbagai segmen hiburan, seperti Goyang Shopee hingga gebyar promo akhir tahun yang menggoda dan banyak hadiah lainnya.

 BACA JUGA:

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, Shopee ingin selalu hadir di setiap momen spesial masyarakat Indonesia, tak terkecuali pada momen akhir tahun yang selalu penuh dengan persiapan menjelang pergantian tahun yang baru.

Dengan adanya komitmen yang berkelanjutan ini, maka TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale menjadi salah satu inisiatif dan bentuk apresiasi kami untuk menemani keseruan puncak kampanye para pengguna setia Shopee. Tidak hanya dipenuhi dengan berbagai hiburan artis papan atas yang dikemas secara eksklusif, tetapi juga dilengkapi dengan gebyar promo belanja spesial yang ditawarkan selama acara TV Show berlangsung.

