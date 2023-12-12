Momen Siti Atikoh Beri Pelukan Mesra Ganjar Pranowo Jelang Debat Capres 2024

Siti Atikoh beri dukungan pada Ganjar Pranowo sebelum debat capres 2024. (Foto: YouTube)

SITI Atikoh turut hadir memberi dukungan kepada sang suami, Ganjar Pranowo, saat debat capres 2024 yang berlangsung di Gedung KPU, pada Kamis (12/12/2024).

Dia terlihat memberi pelukan hangat sembari mengucapkan doa untuk kelancaran debat capres malam tadi.

"Menjelang debat pertama, good luck!," tulis Siti Atikoh dengan menyematkan lambang hati.

Ganjar Pranowo pun nampak menyambut pelukan hangat itu sambil tersenyum. Tentunya pelukan dan dukungan dari sang istri hal yang paling penting baginya.

Di momen itu, Siti Atikoh tampil cantik dalam balutan baju lengan panjang dengan gambar jari membentuk angka tiga, sesuai dengan nomor urut Ganjar-Mahfud.

Dia menambahkan hijab berwarna merah dan makeup tebal. Mengenakan lipstik berwarna merah, penampilan Siti Atikoh terlihat lebih fresh. Aura cantik Siti Atikoh begitu terpancar.

(Endang Oktaviyanti)