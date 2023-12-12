Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Siti Atikoh Beri Pelukan Mesra Ganjar Pranowo Jelang Debat Capres 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |23:38 WIB
Momen Siti Atikoh Beri Pelukan Mesra Ganjar Pranowo Jelang Debat Capres 2024
Siti Atikoh beri dukungan pada Ganjar Pranowo sebelum debat capres 2024. (Foto: YouTube)
A
A
A

SITI Atikoh turut hadir memberi dukungan kepada sang suami, Ganjar Pranowo, saat debat capres 2024 yang berlangsung di Gedung KPU, pada Kamis (12/12/2024).

Dia terlihat memberi pelukan hangat sembari mengucapkan doa untuk kelancaran debat capres malam tadi.

"Menjelang debat pertama, good luck!," tulis Siti Atikoh dengan menyematkan lambang hati.

Siti Atikoh 

Ganjar Pranowo pun nampak menyambut pelukan hangat itu sambil tersenyum. Tentunya pelukan dan dukungan dari sang istri hal yang paling penting baginya.

Di momen itu, Siti Atikoh tampil cantik dalam balutan baju lengan panjang dengan gambar jari membentuk angka tiga, sesuai dengan nomor urut Ganjar-Mahfud.

Dia menambahkan hijab berwarna merah dan makeup tebal. Mengenakan lipstik berwarna merah, penampilan Siti Atikoh terlihat lebih fresh. Aura cantik Siti Atikoh begitu terpancar.

(Endang Oktaviyanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement