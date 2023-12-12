Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Artis Shenina Cinnamon Pakai Hijab saat Umrah, Selalu Cantik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:35 WIB
Potret Artis Shenina Cinnamon Pakai Hijab saat Umrah, Selalu Cantik
Potret artis Shenina Cinnamon. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHENINA Cinnamon baru-baru ini membagikan potret dirinya saat menjalankan ibadah Umrah di Tanah Suci. Momen itu diunggah kekasih Angga Yunanda ini di akun Instagram pribadinya.

Dalam postingan itu, Shenina memerlihatkan potret dirinya mengenakan busana serba hitam. Dia juga tampil cantik dan natural dengan hijab berwarna senada.

Shenina tak banyak menuliskan keterangan di postingan tersebut. Meski begitu, tak hanya membagikan satu foto, dia juga mengunggah dua potret dirinya di Tanah Suci ini.

Shenina 

Terlihat foto pertama Shenina tampil natural dengan hijab hitam dan kacamata berwarna senada. Bintang film Penyalin Cahaya ini juga terlihat natural tanpa riasa wajah.

Kemudian, foto selanjutnya menampilkan Shenina dengan gamis panjang hitamnya. Ia pun berfoto dengan senyum simpulnya.

Sementara itu, Shenina juga mengabadikan beberapa potret bangunan di Madinah. Terlihat keindahan di setiap bangunan di Tanah Suci ini.

