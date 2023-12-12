Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jena Dammaya Pakai Kemben dan Hotpants di Pantai, Ketiak Mulus Bikin Netizen Terpukau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:09 WIB
Potret Jena Dammaya Pakai Kemben dan Hotpants di Pantai, Ketiak Mulus Bikin Netizen Terpukau
Jena Dammaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

GAMER cantik Jena Dammaya memang penampilannya kerap mencuri perhatian netizen. Hal ini lantaran perempuan 22 tahun tersebut kerap memamerkan penampilan seksinya.

Seperti pada postingan terbarunya, Jena pose di pantai memakai pakaian seksi. Penampilannya pun bikin netizen salah fokus alias salfok. Sembari pose seksi, Jena mengaku penasaran dengan sosok jodohnya. "Kira kira nama jodoh aku siapa ya ? Bantu aku dong !!," tulis Jena dalam keterangan fotonya.

Seperti apa potret Jena Dammaya saat di pantai? Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram pribadinya @jenadammaya.

Tampil seksi

Jena Dammaya

Potret seksi Jena Dammaya saat pose seksi di pantai. Dia memakai kemben model crop top warna abu-abu dipadukan dengan hot pants warna putih. Di foto ini dia pose menguncir rambut seakan memamerkan ketiak mulusnya. Penampilannya makin mencuri perhatian sambil menutup mata dan tersenyum.

"Njay keteknya lur," kata @nhtls***

"Keteknya cantik," tambah @cindyy***

Pamer tato di tangan

Jena Dammaya

Di foto ini, Jena nampak pose jongkok di pinggir pantai. Dia terlihat memakai tato bergambar bunga di tangannya. Tato berwarna hitam itu pun mencuri perhatian.

"Ciah tato baru yah," kata @yuya***

"Baru tau kak Jena punya tato di tangan," ucap @ade***

