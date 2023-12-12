Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti PAP 55, Istilah Viral di TikTok yang Tak Boleh Sembarang Diucapkan

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |23:05 WIB
Ternyata Ini Arti PAP 55, Istilah Viral di TikTok yang Tak Boleh Sembarang Diucapkan
Arti PAP 55 yang viral di media sosial. (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti PAP 55, istilah viral di TikTok yang tak boleh sembarang diucapkan. Pap 55 istilah baru yang ramai digunakan netizen TikTok.

Kata Pap 55 ini banyak digunakan dalam kalimat yang mengekspresikan kepuasan sang pacar jika diberi Pap 55.

Meski viral di TikTok, banyak juga netizen TikTok yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan Pap 55 itu. Hingga tak jarang juga banyak netizen yang menanyakan maksud dari Pap 55 yang dimaksud si pengunggah konten tersebut.

Jadi, apa itu arti Pap 55? Simak penjelasan tentang ternyata ini arti Pap 55, istilah viral di TikTok yang tak boleh sembarang diucapkan, dikutip Selasa (12/12/2023).

Sosial media 

Arti PAP 55 adalah sesuatu yang tabu dan tidak dibenarkan secara norma karena tidak sesuai dengan norma adat dan kesopanan, bahkan dapat mengancam serta membahayakan keamanan kaum perempuan.

PAP adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris post a picture, yang artinya kirimkan gambar atau biasanya sebuah permintaan dari lawan bicara untuk mengirimkan gambar. Sementara 55 menggantikan kata lain yakni buah dada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement