Ternyata Ini Arti PAP 55, Istilah Viral di TikTok yang Tak Boleh Sembarang Diucapkan

TERNYATA ini arti PAP 55, istilah viral di TikTok yang tak boleh sembarang diucapkan. Pap 55 istilah baru yang ramai digunakan netizen TikTok.

Kata Pap 55 ini banyak digunakan dalam kalimat yang mengekspresikan kepuasan sang pacar jika diberi Pap 55.

Meski viral di TikTok, banyak juga netizen TikTok yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan Pap 55 itu. Hingga tak jarang juga banyak netizen yang menanyakan maksud dari Pap 55 yang dimaksud si pengunggah konten tersebut.

Jadi, apa itu arti Pap 55? Simak penjelasan tentang ternyata ini arti Pap 55, istilah viral di TikTok yang tak boleh sembarang diucapkan, dikutip Selasa (12/12/2023).

Arti PAP 55 adalah sesuatu yang tabu dan tidak dibenarkan secara norma karena tidak sesuai dengan norma adat dan kesopanan, bahkan dapat mengancam serta membahayakan keamanan kaum perempuan.

PAP adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris post a picture, yang artinya kirimkan gambar atau biasanya sebuah permintaan dari lawan bicara untuk mengirimkan gambar. Sementara 55 menggantikan kata lain yakni buah dada.