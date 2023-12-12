Netizen Minta Saran Nama Bayi Laki-laki Pakai Unsur Listrik, Warganet: Budi Saklar

KETIKA memiliki buah hati, tentunya para orang tua sudah mempersiapkan nama untuk anak mereka. Pastinya, orang tua memberikan nama untuk anaknya ini dengan penuh doa agar kelak sang anak jadi harapan sesuai doa tersebut.

Perihal nama anak, umumnya orang tua juga terkadang menyematkan gabungan nama mereka atau marga dari sang ayah. Nama tersebut pastinya memiliki makna yang mendalam. Namun berbeda halnya dengan salah satu netizen di X ini, yang justru meminta saran nama anak dengan unsur listrik.

“Saran nama bayi laki-laki yang ada unsur listriknya dong,” bunyi cuitan sebagai keterangan foto gardu listrik dan pemandangan langit biru, yang diunggah oleh akun @luculucuaaan, dikutip Selasa (12/12/2023)

BACA JUGA: Ternyata Ini Arti Kata Slavic Girl dan Iclik yang Viral di TikTok

Tak butuh waktu lama, cuitan tersebut langsung mendapat banyak respon dari banyak netizen. Banyak dari mereka yang memberi saran nama bayi laki-laki dengan unsur listrik. Terlihat di kolom komentar, para netizen bvegitu kreatif menyuarakan pendapatnya memberi nama bayi. Tidak sedikit dari mereka yang memberi saran nama nyeleneh.