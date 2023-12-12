Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Netizen Minta Saran Nama Bayi Laki-laki Pakai Unsur Listrik, Warganet: Budi Saklar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |23:30 WIB
Netizen Minta Saran Nama Bayi Laki-laki Pakai Unsur Listrik, Warganet: Budi Saklar
Ide nama bayi laki-laki, (Foto: Mdjaff/Freepik)
A
A
A

KETIKA memiliki buah hati, tentunya para orang tua sudah mempersiapkan nama untuk anak mereka. Pastinya, orang tua memberikan nama untuk anaknya ini dengan penuh doa agar kelak sang anak jadi harapan sesuai doa tersebut.

Perihal nama anak, umumnya orang tua juga terkadang menyematkan gabungan nama mereka atau marga dari sang ayah. Nama tersebut pastinya memiliki makna yang mendalam. Namun berbeda halnya dengan salah satu netizen di X ini, yang justru meminta saran nama anak dengan unsur listrik.

“Saran nama bayi laki-laki yang ada unsur listriknya dong,” bunyi cuitan sebagai keterangan foto gardu listrik dan pemandangan langit biru, yang diunggah oleh akun @luculucuaaan, dikutip Selasa (12/12/2023)

Tak butuh waktu lama, cuitan tersebut langsung mendapat banyak respon dari banyak netizen. Banyak dari mereka yang memberi saran nama bayi laki-laki dengan unsur listrik. Terlihat di kolom komentar, para netizen bvegitu kreatif menyuarakan pendapatnya memberi nama bayi. Tidak sedikit dari mereka yang memberi saran nama nyeleneh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement