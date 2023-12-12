Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kriteria Pasangan Ideal ala Anak Muda Korsel, Penghasilan Capai Rp7,2Miliar Per Tahun

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:30 WIB
Kriteria Pasangan Ideal ala Anak Muda Korsel, Penghasilan Capai Rp7,2Miliar Per Tahun
Kriteria pasangan ideal anak muda Korsel, (Foto: Freepik)
A
A
A

MASYARAKAT  di Korea Selatan terkenal dengan kecantikan dan ketampanan visualnya. Namun, ternyata fisik bukan menjadi penilaian utama kala mencari jodoh. Sebab ada yang lebih penting dari sekedar visual indah.

Belum lama ini, biro jodoh Korea Selatan, Duo baru saja merilis kriteria pasangan laki-laki dan perempuan yang diinginkan para anak muda di Korea Selatan. Mengutip  News Never, Selasa (12/12/2023), laporan biro jodoh tersebut menyebut di 2023 pekerjaan pasangan yang paling disukai untuk pria dan wanita yang belum menikah berusia 25 hingga 39 tahun di Korea Selatan adalah pekerjaan kantor umum.

Dalam sisi karier, pekerjaan pasangan yang ideal adalah pekerjaan kantor umum (45,4%), pejabat publik dan perusahaan (34,9%), apoteker (21,8%), pekerjaan keuangan (19,7%), serta profesional seperti akuntansi, auditor, dan agen pajak (17,2%).

Sementara dari sisi penghasilan, pendapatan tahunan rata-rata suami yang ideal adalah 606,7 juta Won atau sekira Rp7,2 miliar dengan nilai aset 33,9 juta Won , sementara pendapatan tahunan rata-rata istri yang ideal adalah 437,7 juta Won atau kurang lebih Rp5,2miliar dengan nilai aset mencapai 22,92 juta Won.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/298/3191007//gelas_plastik-ExuM_large.jpg
Korsel Larang Pemakaian Gelas Plastik di Kafe dan Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189251//presiden_korea_selatan_lee_jae_myung-o5S3_large.jpg
Marak Skandal Suap, Presiden Korsel Minta Gereja Unifikasi Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189121//menteri_kelautan_korsel_chun_jae_soo-X60q_large.jpg
Menteri Kelautan Korsel Berencana Mundur Usai Dituduh Terima Dana Gereja Unifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187146//kamera_ip-OoGf_large.jpg
120 Ribu Lebih Kamera Rumah di Korsel Diretas, Digunakan untuk Eksploitasi Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184664//kapal_feri_queen_jenovia_2_kandas_di_korsel-KtUg_large.jpg
Kapal Feri Membawa 267 Orang Kandas di Korsel, 27 Penumpang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/25/3183887//indahnya_winter_di_busan-1Ndq_large.JPG
5 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi di Korea saat Winter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement