Kriteria Pasangan Ideal ala Anak Muda Korsel, Penghasilan Capai Rp7,2Miliar Per Tahun

MASYARAKAT di Korea Selatan terkenal dengan kecantikan dan ketampanan visualnya. Namun, ternyata fisik bukan menjadi penilaian utama kala mencari jodoh. Sebab ada yang lebih penting dari sekedar visual indah.

Belum lama ini, biro jodoh Korea Selatan, Duo baru saja merilis kriteria pasangan laki-laki dan perempuan yang diinginkan para anak muda di Korea Selatan. Mengutip News Never, Selasa (12/12/2023), laporan biro jodoh tersebut menyebut di 2023 pekerjaan pasangan yang paling disukai untuk pria dan wanita yang belum menikah berusia 25 hingga 39 tahun di Korea Selatan adalah pekerjaan kantor umum.

Dalam sisi karier, pekerjaan pasangan yang ideal adalah pekerjaan kantor umum (45,4%), pejabat publik dan perusahaan (34,9%), apoteker (21,8%), pekerjaan keuangan (19,7%), serta profesional seperti akuntansi, auditor, dan agen pajak (17,2%).

Sementara dari sisi penghasilan, pendapatan tahunan rata-rata suami yang ideal adalah 606,7 juta Won atau sekira Rp7,2 miliar dengan nilai aset 33,9 juta Won , sementara pendapatan tahunan rata-rata istri yang ideal adalah 437,7 juta Won atau kurang lebih Rp5,2miliar dengan nilai aset mencapai 22,92 juta Won.

