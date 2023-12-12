Mengenal Biji Kopi Paling Terkenal, Sering Dijumpai

MENGENAL biji kopi paling terkenal. Jenis ini sering kali dijumpai di coffee shop, tapi mungkin tidak disadari.

Bagi pencinta kopi, mengenal biji kopi dirasa perlu untuk menyesuaikan rasa yang diinginkan. Misalnya, Anda bisa menggabungkan 30% Arabica dan 70% Robusta untuk menghasilkan kopi pahit dengan sedikit rasa asam.

Mengutip berbagai sumber pada Selasa (12/12/2023), berikut mengenal kopi paling terkenal.

1. Liberica

Mungkin banyak yang belum tahu, biji kopi liberica paling sulit ditemukan. Ukurannya lebih besar daripada biji kopi lainnya dan bentuknya juga tidak beraturan.

Keunikan dari liberica terletak pada aromanya yang tidak hanya smokey, tetapi juga seperti perpaduan buah dan bunga.

Kopi jenis ini sangat cocok bagi Anda yang suka dengan sensasi tak biasa. Pasalnya, liberica punya sensasi pedas, smokey, hingga pahit pada bagian akhirnya.

2. Arabica

Dikenal sebagai salah satu jenis biji kopi terpopuler, biji Arabica ternyata memang berkualitas tinggi, lho.

Biji kopi Arabica ditanam di dataran tinggi dengan curah hujan stabil. Jenis kopi ini

memiliki rasa yang lebih halus, kompleks, dan sedikit pahit. Berikut ini rekomendasi biji kopi Arabica yang bisa kamu beli.