HOME WOMEN LIFE

Rahasia Cantik Raline Shah, Lakukan Perawatan Kecantikan ke Korea

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:05 WIB
Rahasia Cantik Raline Shah, Lakukan Perawatan Kecantikan ke Korea
Rahasia kecantikan Raline Shah. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAHASIA cantik Raline Shah banyak dipertanyakan kaum hawa. Mereka sering kali dibuat terpukau dengan penampilan pemain film 5 cm itu.

Apalagi usianya kini sudah tidak muda lagi, yakni 38 tahun. Wajah Raline seolah tak menua dan tubuhnya masih ideal seperti belasan tahun lalu.

Raline selalu cantik dan memancarkan aura yang menawan meskipun dengan balutan busana dan make up yang sederhana.

4 Rahasia Cantik Raline Shah

Pensaran apa rahasia tetap cantik dan awet muda seperti Raline Shah? Simak beberapa rahasia cantik Raline Shah, dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (12/12/2023).

1. Rutin Berolahraga

Rahasia cantik Raline Shah yang pertama adalah rutin berolahraga. Olahraga favoritnya adalah tennis dan gym. Dalam akun Instagramnya @ralineshah, dengan berolahraga Raline mengeluarkan hormon endorphin sehingga membuatnya selalu bahagia, di tengah berbagai masalah dan kekhawatiran hidup.

2. Hobi Hiking

Siapa sangka bahwa wanita cantik ini memiliki hobi hiking atau naik gunung. Menurut Raline, hiking adalah terapi alami. Beberapa gunung yang didaki oleh Raline di antaranya Rais Al Khaima-Uni Emirat Arab, Kilimanjaro-Tanzania, Gunung Abang-Bali, dan masih banyak lagi.

