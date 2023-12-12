Potret dan Profil Sarah Sechan, Aktris yang Diduga Sindir Nagita Slavina

POTRET dan profil Sarah Sechan menarik untuk dibahas. Apalagi beberapa hari ini, presenter dan pemain film itu ramai dibicaran di media sosial lantaran diduga sindir Nagita Slavina.

Semua bermula dari postingan di Insta Story Sarah Sechan yang mengaku resah dengan kelakuan seleb Tanah Air yang teriak-teriak di mal di Singapura hanya untuk memanggil temannya.

Sindiran itu pun sontak diduga untuk Nagita Slavina mengingat istri Raffi Ahmad itu kedapatan teriak memanggil Nia Ramadhani saat berada di mal di Singapura.

“Kebiasaan dianggap 'sultan' di negara sendiri, pas di negara orang berasa bisa seenaknya di mall teriak-teriak panggil temannya, dengan bangga, padahal orang lokal lihatnya mungkin, 'Nih turis nggak punya manners'," tulis Sarah Sechan pada akun Instagramnya.

Dari situlah netizen ramai menduga bahwa postingan itu ditunjukkan untuk istri Raffi Ahmad.

Mengutip berbagai sumber dan akun Instagramnya @sarsehshoku, berikut potret dan profil Sarah Sechan.

1. Profil

Sarah Meirizka Hardiany Sechan atau lebih dikenal dengan Sarah Sechan merupakan selebriti Indonesia. Dia lahir di Bandung pada 9 Mei 1974.

Sarah terlahir dari pasangan Ir Tony Shahriar dan Kusmiaty dan menganut agama Islam. Dia pun sempat menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris saat bangku sekolah. Setelah kembali ke Tanah Air, dia memutuskan untuk kuliah di Universitas Trisakti.

2. Karier

Sarah Sechan memulai karier dengan menjadi VJ MTV. Sejak saat itu, kariernya kian melambung dengan menjadi presenter Indonesia dalam berbagai program di televisi Tanah Air.

Kesuksesannya dibuktikan dengan penghargaan MTV Nokia Jukebox Music Is My Life yang diterimanya. Pada awal 2008, wanita yang akrab dipanggil Sarah turut serta dalam film XL, Antara Aku, Kau dan Mak Erot dan berperan sebagai Mak Siat, plesetan dari Mak Erot.

Dia juga dipercaya memiliki program di NET kala itu sebagai pembawa acara Sarah Sechan.