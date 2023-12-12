Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?

TANGGAL 13 Desember 2023 memperingati hari apa? Jatuh pada Rabu, tanggal ini diperingati sebagai Hari Nusantara.

Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 13 Desember 2023.

1. Hari Nusantara

Hari Nusantara berawal dari peristiwa Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda dibuat untuk menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia dan kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Hari Nusantara baru ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2001 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001.

Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menjadi Ketua Pelaksanaan Hari Nusantara 2023 di Kepulauan Tidore. Dilansir situs resmi Kemenhub, tema Hari Nusantara 2023 adalah "Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah".

Adapun rangkaian peringatan Hari Nusantara 2023 akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada tanggal 10-13 Desember 2023. Peringatan Hari Nusantara 2023 di Tidore akan diisi oleh serangkaian acara yang didukung oleh Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan masyarakat setempat. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, disebutkan turut diundang pada acara ini.