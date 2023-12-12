Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Gaya Acha Eks JKT48 yang Doyan Standup Comedy, Tampilannya Semakin Dewasa

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:10 WIB
6 Gaya Acha Eks JKT48 yang Doyan Standup Comedy, Tampilannya Semakin Dewasa
Acha Eks JKT-48
GIRLBAND JKT48 memang dikenal memiliki banyak anggota cantik, mereka pun bukan hanya memiliki paras manis tapi juga penampilan yang memukau. Tidak heran, jika setelah lulus dari JKT48 para anggotanya pun masih menyita perhatian netizen, salah satunya Alicia Chanzia.

Alicia Chanzia merupakan mantan anggota dari JKT48 generasi ke-2. Dia resmi menjadi anggota tim KIII pada tanggal 25 Juni 2013. Dia juga pernah menjadi anggota tari dari sub-unit JKT48 Dance Project.

Ternyata sebelum bergabung di JKT48, Acha pernah bermain di FTV dengan judul "Legenda Dewi Hujan" di MNCTV pada sekitar tahun 2010 yang lalu. Tak hanya jago berakting, wanita yang akrab disapa Acha itu juga jago berkomedi.

Lama tak muncul di layar kaca, bagaimana yah kabar Alicia Chanzia? Berikut ulasannya seperti dilansir dari Instagram @acak__.

Reunian

Acha Eks JKT 48

Potret Acha saat mengenakan seragam JKT48 usai manggung. Dia terlihat cantik dengan tampilan makeup tebal dan rambut di curly. Acha sendiri mengumumkan lulus dari JKT48 pada 2019 lalu.

One Shoulder

Acha Eks JKT 48

Potret Acha saat mengenakan one shoulder top dengan aksen ruffle di bagian dada. Dia juga menambahkan rok kain berwarna hitam. Menggunakan makeup tebal dengan gaya rambut dikuncir. Penampilan Acha terlihat lebih dewasa.

Kemeja Oversized

Acha Eks JKT 48

Kini Acha sibuk sebagai seorang selebgram. Dia juga selalu tampil kece dalam setiap gayanya. Dalam foto ini dia memakai kemeja yang dipadupadan dengan celana pendek dan sneakers. Gaya rambut ombrenya membuat penampilannya jadi nyentrik.

Halaman:
1 2
      
