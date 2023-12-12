ANYA Geraldine baru-baru ini membagikan beberapa potret cantik dirinya saat bermain film. Di film tersebut, ia bahkan beradu peran dengan aktor tampan Vino G Bastian.
Potret cantiknya itu tampak ia bagikan melalui akun Instagramnya. Dalam potret tersebut Anya Geraldine tampil cantik dalam balutan dres merah.
Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.
Duduk cantik
Dalam potret ini, Anya tampak duduk cantik sambil menyilangkan salah satu kakinya ke depan dan memegang cangkir. Belahan tinggi di bagian paha pada dress yang ia kenakan membuat kaki jenjangnya tampak terekspos.
Peluk Vino G Bastian
Entah siapa yang beruntung, namun dalam potret ini, Anya terlihat memeragakan adegan pelukan dalam film terbarunya dengan suami Marsha Timothy itu. Meski begitu, potret ini tentu bikin kaum Adam iri dengan Vino karena bisa dipeluk erat oleh Anya.