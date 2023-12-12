Potret Anya Geraldine Peluk Vino G Bastian, Bikin Iri Para Jomblo

ANYA Geraldine baru-baru ini membagikan beberapa potret cantik dirinya saat bermain film. Di film tersebut, ia bahkan beradu peran dengan aktor tampan Vino G Bastian.

Potret cantiknya itu tampak ia bagikan melalui akun Instagramnya. Dalam potret tersebut Anya Geraldine tampil cantik dalam balutan dres merah.

BACA JUGA: Pesona Adiba Khanza dengan Gaun Pernikahan Hitam Putih Serasi Banget dengan Egy Maulana

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Duduk cantik

Dalam potret ini, Anya tampak duduk cantik sambil menyilangkan salah satu kakinya ke depan dan memegang cangkir. Belahan tinggi di bagian paha pada dress yang ia kenakan membuat kaki jenjangnya tampak terekspos.

Peluk Vino G Bastian

Entah siapa yang beruntung, namun dalam potret ini, Anya terlihat memeragakan adegan pelukan dalam film terbarunya dengan suami Marsha Timothy itu. Meski begitu, potret ini tentu bikin kaum Adam iri dengan Vino karena bisa dipeluk erat oleh Anya.