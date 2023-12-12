Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Anya Geraldine Peluk Vino G Bastian, Bikin Iri Para Jomblo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |08:09 WIB
Potret Anya Geraldine Peluk Vino G Bastian, Bikin Iri Para Jomblo
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine baru-baru ini membagikan beberapa potret cantik dirinya saat bermain film. Di film tersebut, ia bahkan beradu peran dengan aktor tampan Vino G Bastian.

Potret cantiknya itu tampak ia bagikan melalui akun Instagramnya. Dalam potret tersebut Anya Geraldine tampil cantik dalam balutan dres merah.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Duduk cantik

Anya Geraldine

Dalam potret ini, Anya tampak duduk cantik sambil menyilangkan salah satu kakinya ke depan dan memegang cangkir. Belahan tinggi di bagian paha pada dress yang ia kenakan membuat kaki jenjangnya tampak terekspos.

Peluk Vino G Bastian

Anya Geraldine

Entah siapa yang beruntung, namun dalam potret ini, Anya terlihat memeragakan adegan pelukan dalam film terbarunya dengan suami Marsha Timothy itu. Meski begitu, potret ini tentu bikin kaum Adam iri dengan Vino karena bisa dipeluk erat oleh Anya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135766/5_potret_anya_geraldine_dengan_gaun_ungu_bak_biduan_versi_premium-iRA2_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine dengan Gaun Ungu, Bak Biduan Versi Premium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094944/rahasia_tubuh_bugar_anya_geraldine-f7Jj_large.jpg
Rahasia Tubuh Bugar Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/194/3091738/5_potret_anya_geraldine_pakai_mini_dress_tampil_manis_dan_berkelas-XzoK_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080894/potret_anya_geraldine_saat_main_tenis_tampil_seksi_pamer_punggung_mulus-uAZQ_large.jpg
Potret Anya Geraldine saat Main Tenis, Tampil Seksi Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079189/anya_geraldine-yjUx_large.jpg
3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076515/anya_geraldine-cS9T_large.jpg
Potret Anya Geraldine Kondangan dengan Kemben Dress, Cantiknya Gak Ada Lawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement