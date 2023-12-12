Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

2 Trik Pakai Perhiasaan Emas agar Elegan dan Tak Terkesan Norak

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |15:01 WIB
2 Trik Pakai Perhiasaan Emas agar Elegan dan Tak Terkesan Norak
Perhiasan Emas. (Foto: Okezone)
A
A
A

EMAS memang menjadi salah satu mineral yang kerap digunakan sebagai perhiasan. Perhiasan emas memang digunakan dikenal sebagai pilihan untuk menyempurnakan penampilan, formal dan kasual.

Menurut Direktur Eksekutif, C. Krishniah Chetty Group Of Jewellers, Chaitanya V Cotha, ada beberapa cara untuk memadukan perhiasan emas sehingga terlihat elegan. Berikut beberapa tipsnya, seperti dikutip dalam Hindustan Times.

Memilih Jenis Emas

Warna emas hadir dalam banyak variasi, antara lain emas putih, emas mawar, emas kuning, dan kombinasi dua warna untuk disesuaikan dengan warna kulit Anda. "Kami menyarankan Anda mencoba perhiasan dengan warna yang sesuai untuk Anda," katanya.

Misalnya, emas putih dan platinum memiliki efek mencerahkan warna kulit sejuk alami, sedangkan emas mawar dan emas kuning adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang memiliki warna kulit hangat. Anda pun bisa menggunakan batu lain untuk mengganti permata seperti, safir, morganit, opal, batu kecubung dan berlian.

Memang, orang dengan warna kulit netral tampak lebih menarik dengan warna putih metalik dan kuning. "Bagi mereka yang lebih menyukai gaya kasual, kami sangat menyarankan penggunaan warna emas yang tidak biasa yang akan mempercantik tampilan apa pun," jelas Chaitanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
emas Perhiasan Emas Perhiasan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/611/3159477/isago-Lt1Q_large.jpg
Cek & Belanja Perhiasan di Situs Resmi ISAGO di Sini! HUT ke-1, Top Spender Bakal Raih iPhone 16!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144916/liliana_tanoesoedibjo-niPa_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Peluncuran Koleksi Kedua Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144900/angela_tanoe-Iobx_large.jpg
Luncurkan Koleksi Terbaru, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kelebihan Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144890/angela_tanoe-Y0bp_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Luncurkan Koleksi Kedua Maddie Jewellery, Usung Konsep Indonesia Heritage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/612/3093519/momen_bahagia_madeline_di_peluncuran_maddie_jewellery_intip_keseruannya-Xh1R_large.jpg
Momen Bahagia Madeline di Peluncuran Maddie Jewellery, Intip Keseruannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/194/3093453/bebas_alergi_maddie_jewellery_hadirkan_perhiasan_cantik_dan_aman_untuk_anak-yr3D_large.jpg
Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement