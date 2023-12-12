2 Trik Pakai Perhiasaan Emas agar Elegan dan Tak Terkesan Norak

EMAS memang menjadi salah satu mineral yang kerap digunakan sebagai perhiasan. Perhiasan emas memang digunakan dikenal sebagai pilihan untuk menyempurnakan penampilan, formal dan kasual.

Menurut Direktur Eksekutif, C. Krishniah Chetty Group Of Jewellers, Chaitanya V Cotha, ada beberapa cara untuk memadukan perhiasan emas sehingga terlihat elegan. Berikut beberapa tipsnya, seperti dikutip dalam Hindustan Times.

Memilih Jenis Emas

Warna emas hadir dalam banyak variasi, antara lain emas putih, emas mawar, emas kuning, dan kombinasi dua warna untuk disesuaikan dengan warna kulit Anda. "Kami menyarankan Anda mencoba perhiasan dengan warna yang sesuai untuk Anda," katanya.

Misalnya, emas putih dan platinum memiliki efek mencerahkan warna kulit sejuk alami, sedangkan emas mawar dan emas kuning adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang memiliki warna kulit hangat. Anda pun bisa menggunakan batu lain untuk mengganti permata seperti, safir, morganit, opal, batu kecubung dan berlian.

Memang, orang dengan warna kulit netral tampak lebih menarik dengan warna putih metalik dan kuning. "Bagi mereka yang lebih menyukai gaya kasual, kami sangat menyarankan penggunaan warna emas yang tidak biasa yang akan mempercantik tampilan apa pun," jelas Chaitanya.