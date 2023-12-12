6 Tips Traveling Aman dengan Anak Autis, Dijamin Nyaman dan Menyenangkan

BERLIBUR memang menyenangkan tapi bisa membuat stres, mulai dari memesan tiket pesawat, mengatur akomodasi, dan merencanakan rencana traveling. Hal ini akan menjadi lebih sulit jika seseorang bepergian dengan anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autisme.

Bagi anak-anak autisme, bepergian bisa menjadi sebuah perjuangan. Autisme atau neurodivergent adalah suatu konsep yang menjelaskan variasi dalam otak manusia mengenai kemampuan bersosialisasi, pembelajaran, perhatian, suasana hati, dan fungsi mental lainnya dalam arti non-patologis.

Ini bukanlah sebuah kekurangan. Sebaliknya, ini adalah masalah perkembangan di mana anak-anak tersebut memiliki kekuatan dan tantangan yang beragam, dan berbeda dengan mereka yang dianggap neurotipikal.

Anak-anak yang neurodivergent termasuk mereka yang menderita attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) dan gangguan spektrum autisme (ASD). Anak-anak ASD cenderung berjuang tanpa rutinitas, mereka memiliki sensitivitas sensorik sehingga cenderung berlebihan ketika bepergian khususnya ke tempat-tempat baru di luar zona nyaman mereka.

Konsultan Psikiater dan Direktur Medis The Starfish Clinic of Psychiatry & Mental Wellness, Dr Syed Harun Alhabsyi menjelaskan, tidak semua anak dapat menolerir perjalanan jauh dan hal yang sama juga berlaku untuk anak-anak neurodivergent.

"Transportasi tidak menjadi masalah, baik melalui darat, udara, atau laut, yang dapat menyulitkan anak-anak neurodivergent adalah untuk beradaptasi," kata Syed Harun, mengutip Channel News Asia.

Berikut enam tips traveling aman bareng anak autisme, agar perjalanan Anda aman dan nyaman sebagaimana disarankan Dr Syed Harun Alhabsyi;

1. Susun perencanaan yang baik

Para ahli medis mengatakan bahwa sebagian besar orangtua dan wali sudah mengetahui kepekaan apa yang dimiliki anak-anak mereka dan mempersiapkan diri untuk itu. Untuk anak-anak yang belum pernah melakukan perjalanan jarak jauh, latihan akan menyempurnakannya.

2. Lakukan simulasi perjalanan

Dr Syed mengatakan, jika akan melakukan perjalanan jauh atau melakukan perjalanan darat, lakukan simulasi perjalanan di Singapura dengan naik bus atau kereta api yang lebih lama dari biasanya, atau bahkan berkeliling pulau tanpa berhenti untuk melihat bagaimana respons anak. Idenya adalah untuk membiasakan anak dengan transportasi dan mengetahui kebutuhannya dari simulasi perjalanan tersebut.

Selain itu, memberikan pengarahan kepada anak tentang cara efektif ketika mereka dapat mengantisipasi perubahan dan tidak terkejut dengan sensorik yang berlebihan saat berada di tempat yang ramai atau menghadapi lingkungan baru seperti kereta berkecepatan tinggi.

3. Buat rutinitas dan kebiasaan yang nyaman

Perubahan jadwal dan istirahat dalam rutinitas sangat memengaruhi anak-anak neurodivergent.

"Orangtua dan wali harus memerhatikan gangguan ini dan sedapat mungkin, cobalah untuk memasukkan beberapa rutinitas rutin anak mereka selama perjalanan, seperti waktu makan camilan atau barang atau mainan yang membuat mereka nyaman," kata Dr Abraham.

Ia menambahkan bahwa perencanaan yang matang untuk meminimalisir gangguan dan keterlambatan akan membantu. Hal-hal seperti pemilihan bandara dan maskapai penerbangan, waktu transit, bahkan waktu perjalanan dan transportasi, akan membuat transisi dari rutinitas ke liburan tidak terlalu mengganggu.