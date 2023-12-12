Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Singapura di Jakarta Versi Low Budget, Buruan ke Sini Aja!

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |08:30 WIB
Menikmati Singapura di Jakarta Versi Low Budget, Buruan ke Sini Aja!
South Quarter Dome, wisata kekinian tawarkan sensasi Jakarta rasa Singapura (Foto: southquarter.co.id)
A
A
A

MENIKMATI suasana Singapura enggak perlu jauh-jauh lagi. Di Jakarta, tepatnya di South Quarter (SQ) ada spot kekinian ala Kota Singa. Tempat ini berada di kawasan perkantoran, seperti Fedex, Gojek, Uniqlo, hingga Rentokil.

Selain gedung perkantoran, SQ memiliki apartemen dengan nama SQ Res. Serta tempat yang menjadi ikonik tempat ini ialah SQ Dome atau Coca Cola SQ Dome.

Coca Cola SQ Dome merupakan zona yang dapat dilalui dengan berjalan kaki di antara tiga gedung perkantoran yang menjulang.

Tempat ini berbentuk kubah transparan dengan motif batik. Arsitektur ini memberikan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik dari ventilasi.

Area ini dikelilingi oleh pohon yang membuat suasana asri dan terdapat kolam ikan. Suasana ini membuat pengunjung betah berlama-lama karena jauh dari hiruk-pikuk Kota Jakarta.

South Quarter Dome

(Foto: Southquarter)

Di lantai dasar, terdapat berbagai pilihan kafe dan restoran. Adapun ruang terbuka untuk pengunjung bersantai atau berswafoto dengan latar layaknya di Singapura. Dilansir dari situs resmi Southquarter, terdapat 70.000 orang pengunjung setiap bulannya.

Coca Cola SQ Dome memiliki lebih dari 30 gerai, seperti restoran, toko kopi, supermarket, hingga butik.

Uniknya, South Quarter dibangun oleh Tome Wright. Tom Wright merupakan seorang arsitek ternama dari Inggris yang juga merancang Burj al’Arab atau Burj Khalifa di Dubai.

Halaman:
1 2
      
