5 Manfaat Kesehatan Konsumsi Bayam untuk Tubuh, Salah Satunya Perkuat Imunitas

BAYAM merupakan salah satu sayuran hijau yang paling banyak dikonsumsi dalam menu sehari-hari masyarakat Indonesia.

Sayur ini mudah untuk diolah mulai dari direbus, ditumis hingga bisa juga dijadikan keripik bayam. Namun, pengolahan yang benarlah yang dapat memberikan manfaat yang nyata pada tubuh.

Disamping itu, bayam termasuk makanan rendah kalori yang kaya akan nutrisi dan baik untuk tubuh Anda. Berikut ini adapah beberapa manfaat luar biasa mengkonsumsi bayam untuk tubuh dikutip dari WebMD.

1. Meningkatkan Hidrasi

Mengkonsumsi bayam merupakan cara lain untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi, selain minum.

Bayam adalah sayuran yang hampir seluruhnya mengandung air. Tambahkan ke menu makanan dan camilan Anda sepanjang hari untuk mendapatkan H2O tambahan.

2. Membantu Mencegah Osteoporosis

Bayam mengandung kalsium, mangan, dan vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang. Tubuh Anda selalu membuang dan membangun kembali jaringan tulang.

Jika Anda tidak mendapatkan cukup kalsium sepanjang hidup, peluang untuk terkena osteoporosis akan lebih tinggi.

BACA JUGA:

3. Membantu Perkembangan Bayi

Ada banyak folat dalam bayam. Vitamin ini mencegah cacat lahir tabung saraf seperti spina bifida pada bayi. Itu sebabnya dokter kerap meminta Anda untuk mengonsumsi suplemen asam folat (versi folat buatan manusia) saat masa hamil.

Anda juga mendapatkan vitamin B6 dari bayam, yang penting untuk perkembangan otak bayi di dalam rahim dan setelah lahir.