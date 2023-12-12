Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bolehkah Ibu Hamil dengan Riwayat Penyakit Jantung Konsumsi Obat Pengencer Darah? Ini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:00 WIB
Bolehkah Ibu Hamil dengan Riwayat Penyakit Jantung Konsumsi Obat Pengencer Darah? Ini Penjelasan Dokter
Bolehkah ibu hamil dengan penyakit jantung konsumsi pengencer darah? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SESEORANG yang memiliki riwayat penyakit jantung tentunya harus mengonsumsi obat pengencer darah. Obat pengencer darah ini berfungsi untuk memperlancar aliran darah ke tubuh.

Lantas bagaimana bila pasien jantung itu ibu hamil? Apakah tetap boleh konsumsi obat pengencer darah?

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes mengatakan ibu hamil boleh saja mengonsumsi obat pengencer darah.

“Boleh-boleh aja. Bahkan beberapa bumil juga dikasih pengencer darah biar aliran darah dari ibu ke janin menjadi lancar,” ujar dr Dara dalam cuitannya di X @dokterdara, seperti dikutip pada Selasa (12/12/2023).

Penyakit jantung

Halaman:
1 2
      
