Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Tidur Sebaiknya dalam Kondisi Gelap?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:41 WIB
Apa Benar Tidur Sebaiknya dalam Kondisi Gelap?
Tidur agar sehat. (Foto: Insider)
A
A
A

JIKA ingin imunitas tubuh naik kita harus menjaga jam tidur teratur. Tidur lama dan nyenyak bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Menurut Kemenkes tidur adalah salah satu istirahat terbaik untuk mengembalikan energi yang telah hilang, sehingga seseorang siap menjalani aktivitas pada keesokan harinya.

Biasanya kegiatan tidur dilakukan secara berbeda pada tiap orangnya, ada yang hanya bisa tidur dengan kondisi gelap atau lampu dimatikan. Namun banyak juga orang yang suka tidur dengan lampu menyala remang-remang.

 tidur

Lalu, apakah lebih baik tidur dalam keadaan gelap atau lampu dimatikan?

Menurut perawat Rizal Do, memang sebaiknya tidur dalam kondisi gelap.

“Ada beberapa alasan kenapa kamu sangat tidak dianjurkan tidur dengan lampu hidup,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml.

1. Salah satu faktornya ialah adanya cahaya yang dapat menghambat produksi melatonin. Melatonin yaitu hormon yang mengatur siklus tidur bangun dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita bisa ngantuk ya karna ada melatonin. Kalau lampu terang, terutama cahaya dari gadget (buat yang begadang) bisa mengganggu produksi melatonin. Hormon stres malah jadi meningkat, inilah yang berisiko,” ucap Rizal Do.

 BACA JUGA:

2. Menurutnya, cahaya juga bisa mengganggu tidur REM seseorang. Inilah kenapa kalau kondisi tidur tidak restoratif. Contohnya seusai bangun tidur, tubuh akan merasa pegal dan segar.

Faktor lainnya yang dapat membuat tubuh merasa tidak segar saat bangun tidur adalah posisi yang tidak nyaman, kurang tidur (misal tidur <6 jam semalem) atau tidur kebanyakan (>9 jam), mengalami sleep apnea, yaitu gangguan tidur ketika lu berhenti napas utk jangka waktu singkat berkali2 selama tidur, jarang olahraga, dan kurang minum air putih bisa menjadi penyebab badan tidak bugar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/330/3181793//masjid-ktSG_large.jpg
Tidur di Masjid, Ini Hukumnya dalam Ajaran Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168457//pola_tidur-4fiO_large.jpg
5 Tips Balikin Pola Tidur Usai Liburan Panjang, Tidur Nyenyak Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/481/3129107//5_cara_atur_pola_tidur_usai_libur_lebaran_biar_makin_fit-u5bI_large.jpg
5 Cara Atur Pola Tidur usai Libur Lebaran, Biar Makin Fit!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement