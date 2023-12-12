Mengenal Skizofrenia, Gangguan Mental yang Sebabkan Penderitanya Berhalusinasi

, Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |23:00 WIB

MENGENAL Skizofrenia yaitu gangguan mental yang cukup serius. Penderita akan mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan tingkah laku.

Mengutip dari Mayo Clinic, Selasa (12/12/2023), penderita skizofrenia mungkin akan memerlukan pengobatan hingga seumur hidup. Maka dari itu, dibutuhkan perawatan dan pengobatan sedari awal untuk akan mengendalikan gangguan kesehatan ini.

Gejala Skizofrenia

Gejala umum penyakit skizofrenia, terbagi menjadi dua, meliputi:

1. Gejala negatif, ditandai saat pengidap skizofrenia mengalami kehilangan minat untuk beraktivitas

2. Delusi, gejala yang sering dialami. Gejala ini mengakibatkan orang yang mengalami gangguan mental ini akan merasa hidupnya berbalikan dari realita

3. Halusinasi, kondisi saat pengidap melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata

4. Perubahan perilaku, umumnya pengidap akan berperilaku aneh seperti anak kecil.

5. Sulit berkonsentrasi, yaitu keadaan saat pengidap bermasalah dalam berkomunikasi dan mengingat

Adapun gejala skizofrenia pada orang dewasa, antara lain:

1. Sulit tidur

2. Berkurangnya motivasi

3. Sulit berkonsentrasi saat di sekolah

4. Menjauh dari teman dan keluarga

5. Suasana hati memburuk

6. Penggunaan zat ekskresi, seperti metamfetamin, ganja, atau LSD.

Meskipun hampir mirip dengan gejala pada orang dewasa, tetapi kemungkinan kecil berikut ini gejala yang dialami remaja:

1. Halusinasi visual

2. Delusi