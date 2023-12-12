Dibombardir Israel, Rumah Sakit Al-Aqsa Kekurangan Pasokan Medis

ISRAEL kembali lanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza. Seorang pejabat kesehatan Palestina, Khalil Al Dikran menjelaskan tentang runtuhnya sistem perawatan kesehatan di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Jalur Gaza tengah di tengah pemboman Israel.

Menurut Khalil, dalam serangan besar itu, banyak rumah sakit yang berhenti beroperasi tidak sebagaimana mestinya.

BACA JUGA: Perang Gaza Berikan Dampak Bencana terhadap Perawatan Kesehatan

“Rumah sakit tersebut tidak memiliki sistem kesehatan yang memadai, dan bisa runtuh kapan saja di tengah serangan besar-besaran Israel,” tutur Khalil, merangkum Anadolu Anjasi, Selasa (12/12/2023).

Dia mengatakan ada 40 warga Palestina yang tewas dan 50 orang terluka dibawa ke rumah sakit pada Senin 11 Desember 2023. Sementara jumlah korban luka di rumah sakit melebihi kapasitasnya lima kali lipat.