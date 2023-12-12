Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Keluarkan Surat Edaran, Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |08:37 WIB
Kemenkes Keluarkan Surat Edaran, Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru
Kasus Covid-19 kembali melonjak di Indonesia (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI baru saja mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap lonjakan Covid-19 menjelang natal dan tahun baru (Nataru) kepada pelaku perjalanan luar negeri.

Kondisi ini berdasar perkembangan situasi Covid-19 yang terjadi saat ini pada sejumlah negara semakin meningkat, membuat Indonesia melakukan peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus, mengingat mobilisasi masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga akan berpotensi meningkat.

“Sehingga sangat direkomendasikan untuk segera melengkapi vaksinasi Covid-19 baik dosis primer maupun booster sesuai ketentuan,” kata dr Siti Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Selasa (12/12/2023).

Covid-19

Menurutnya, para pelaku perjalanan luar negeri mempunyai risiko tertular Covid-19 lebih besar, karena interaksi dengan orang lain di berbagai negara. Oleh karena itu, dengan memastikan kekebalan tubuh baik dapat mencegah penularan selama perjalanan dan ketika kembali ke Tanah Air.

Di sisi lain, dia juga meminta kepada penyedia layanan kesehatan untuk memastikan tersedianya pelayanan vaksinasi Covid-19, agar tingkat imunitas masyarakat terjaga.

“Pemerintah daerah juga diminta untuk menjamin ketersediaan vaksin dan logistik lainnya. Pemerintah daerah juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi dengan baik, mengenai lokasi mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19,” ucap dr Nadia.

Untuk itu, sebagai bentuk upaya pencegahan dr Nadia menyarankan sejumlah antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan memeriksakan diri apabila memiliki gejala mengarah kepada Covid-19. Apabila hasilnya positif, maka lakukan isolasi mandiri dan akses telemedisin setelah mendapat notifikasi dari Kemenkes

