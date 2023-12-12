Intip Pesona Pulau Mules, Wisata Petualangan Suguhkan Sensasi bak Film Jurrasic Park

GUGUSAN pulau di Indonesia menyuguhkan beragam pemandangan alamnya elok dan kerap bikin wisatawan penasaran untuk mampir dan mengunjungi tempat-tempat tersebut.

Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satunya, yang menyimpan berbagai surga tersembunyi yang sayang jika dilewatkan begitu saja, di antaranya adalah Pulau Mules.

Unik, itulah yang pertama kali mungkin terbesit dalam pikiran Anda ketika mendengar nama pulau satu ini.

Mungkin sebagian orang akan mengartikan kata 'Mules' dengan keadaan perut yang tak nyaman.

Kata 'Mules' ini berasal dari bahasa Manggarai yaitu 'Molas' yang artinya cantik atau pulau yang cantik. Sebagian orang juga menyebutnya dengan nama Nuca Molas.

(Foto: Instagram/@ada_age)

Pulau ini bisa dikategorikan sebagai salah satu objek wisata petualangan karena lama perjalanan serta moda transportasi untuk menjangkau pulau ini tidaklah mudah.

Seseru apakah perjalanan menuju ke Nuca Molas atau Pulau Mules ini? berikut adalah ulasan selengkapnya.

Tiba di Nuca Molas, Anda akan disuguhkan sebuah pemandangan topografi pulau yang berbeda dengan kebanyakan pulau-pulau ramai pengunjung lainnya.

Sebab, saat menginjakkan kaki di pantai pasirnya yang putih, dan warna air lautnya yang luar biasa jernih, selain itu Anda juga dapat menjelajahi perbukitan yang seketika mengingatkan Anda tentang film Jurassic Park.