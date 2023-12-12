Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Pulau Mules, Wisata Petualangan Suguhkan Sensasi bak Film Jurrasic Park

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:30 WIB
Intip Pesona Pulau Mules, Wisata Petualangan Suguhkan Sensasi bak Film Jurrasic Park
Pulau Mules, NTT (Foto: Instagram/@neldyy19)
A
A
A

GUGUSAN pulau di Indonesia menyuguhkan beragam pemandangan alamnya elok dan kerap bikin wisatawan penasaran untuk mampir dan mengunjungi tempat-tempat tersebut.

Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satunya, yang menyimpan berbagai surga tersembunyi yang sayang jika dilewatkan begitu saja, di antaranya adalah Pulau Mules.

Unik, itulah yang pertama kali mungkin terbesit dalam pikiran Anda ketika mendengar nama pulau satu ini.

Mungkin sebagian orang akan mengartikan kata 'Mules' dengan keadaan perut yang tak nyaman.

Kata 'Mules' ini berasal dari bahasa Manggarai yaitu 'Molas' yang artinya cantik atau pulau yang cantik. Sebagian orang juga menyebutnya dengan nama Nuca Molas.

Pulau Mules

(Foto: Instagram/@ada_age)

Pulau ini bisa dikategorikan sebagai salah satu objek wisata petualangan karena lama perjalanan serta moda transportasi untuk menjangkau pulau ini tidaklah mudah.

Seseru apakah perjalanan menuju ke Nuca Molas atau Pulau Mules ini? berikut adalah ulasan selengkapnya.

Tiba di Nuca Molas, Anda akan disuguhkan sebuah pemandangan topografi pulau yang berbeda dengan kebanyakan pulau-pulau ramai pengunjung lainnya.

Sebab, saat menginjakkan kaki di pantai pasirnya yang putih, dan warna air lautnya yang luar biasa jernih, selain itu Anda juga dapat menjelajahi perbukitan yang seketika mengingatkan Anda tentang film Jurassic Park.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement