Momen Sandiaga dan Angela Tanoesoedibjo Jajal Whoosh Hadiri Rakornas Parekraf 2023 di Bandung

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjajal kereta cepat Whoosh dari Jakarta, untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/12/2023).

Sandiaga bersama Angela Tanoesoedibjo berangkat dari Stasiun KCIC Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada pukul 07.55 WIB.

Sepanjang perjalanan menuju Stasiun KCIC Tegalluar, Bandung, Sandiaga mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kecepatan Whoosh yang mencapai angka 350 kilometer per jam.

"Seru banget, saya tidak menyangka sedang asyik diskusi dengan Mbak Wamen tiba-tiba kami sudah sampai di (Stasiun) Tegalluar," kata Sandiaga dikutip dari laman resmi Kemenparekraf.

Sandiaga mengatakan meskipun berkecepatan tinggi, suasana di dalam kabin kereta pun sangat nyaman. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh kru kereta Whoosh juga sangat baik dan dan ramah.