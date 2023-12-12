Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Momen Sandiaga dan Angela Tanoesoedibjo Jajal Whoosh Hadiri Rakornas Parekraf 2023 di Bandung

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:52 WIB
Momen Sandiaga dan Angela Tanoesoedibjo Jajal Whoosh Hadiri Rakornas Parekraf 2023 di Bandung
Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo naik kereta cepat Whoosh. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjajal kereta cepat Whoosh dari Jakarta, untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/12/2023).

Sandiaga bersama Angela Tanoesoedibjo berangkat dari Stasiun KCIC Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada pukul 07.55 WIB.

Sepanjang perjalanan menuju Stasiun KCIC Tegalluar, Bandung, Sandiaga mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kecepatan Whoosh yang mencapai angka 350 kilometer per jam.

 BACA JUGA:

"Seru banget, saya tidak menyangka sedang asyik diskusi dengan Mbak Wamen tiba-tiba kami sudah sampai di (Stasiun) Tegalluar," kata Sandiaga dikutip dari laman resmi Kemenparekraf.

Sandiaga mengatakan meskipun berkecepatan tinggi, suasana di dalam kabin kereta pun sangat nyaman. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh kru kereta Whoosh juga sangat baik dan dan ramah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement