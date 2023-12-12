Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Media Asing Soroti Pantai Bali Dikotori Sampah, Musim Hujan Kondisi Makin Buruk

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:21 WIB
Media Asing Soroti Pantai Bali Dikotori Sampah, Musim Hujan Kondisi Makin Buruk
Pantai di Bali dikotori sampah (Foto: Daily Star)
SAMPAH yang mengotori pantai di Bali sering dikeluhkan wisatawan dan jadi sorotan media internasional. Kali ini Daily Star, media ternama di Inggris melaporkan tentang "tsunami sampah" yang melanda Pantai Kuta.

Pantai Kuta sangat populer di kalangan wisatawan dan sering jadi tujuan turis liburan. Tapi, sampah plastik jadi masalah yang sering muncul terutama pada periode tertentu.

"Foto-foto baru telah dirilis yang menunjukkan realitas salah satu pantai paling padat di Bali dengan tumpukan sampah berserakan di pasir dan ombak serta ribuan wisatawan yang memenuhi ruang tersebut," tulis Daily Star seperti dipantau Okezone, Selasa (12/12/2023).

Pulau Bali, menurut media itu, terkenal dengan pasir keemasannya, airnya yang jernih, dan hutannya yang lebat, namun pantainya kini menghadapi krisis polusi akibat sampah plastik.

