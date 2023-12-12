Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Fenomena Aneh di Kuburan Arab Saudi, Liang Lahat Keluar Api hingga Terdengar Teriakan Minta Tolong

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:45 WIB
Viral Fenomena Aneh di Kuburan Arab Saudi, Liang Lahat Keluar Api hingga Terdengar Teriakan Minta Tolong
Tukang gali kubur di Arab Saudi (Foto: Behance)
JAGAT maya dihebohkan oleh serangkaian kejadian di luar nalar yang terjadi pada sejumlah kuburan atau makam diduga di Arab Saudi. Salah satu fenomena aneh ialah munculnya api dari dalam liang lahat.

Sebuah unggahan video viral dari pengguna Instagram, @almanmulyana15 pada Senin, 11 Desember 2023.

Ia memberikan keterangan bahwa kejadian ini bukan hanya terbatas pada satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai tempat. Sejumlah kuburan bahkan ambruk dan mengeluarkan asap serta aroma busuk.

Dalam klip tersebut nampak salah satu kuburan yang ambruk mengeluarkan api dan berasap.

Kuburan di Arab Saudi Keluarkan Api

(Foto: Instagram/@almanmulyana15)

Tidak diketahui apa penyebab nyalanya api tersebut. Namun, sebagian netizen menduga itu adalah bukti nyata azab kubur.

"Pertanda apa ini ya? Apakah azab kubur? Na'udzubillah," ujar Alman Mulyana, YouTuber yang sudah lama bekerja di Arab Saudi.

Fenomena aneh berikutnya adalah kemunculan ular aneh di sebuah liang lahat sebelum jasad seseorang dimakamkan. Ada laporan bahwa ular-ular yang muncul tersebut bukanlah jenis yang biasa dijumpai di padang pasir.

Hal ini lantas membuat orang-orang khawatir hingga akhirnya liang lahat tersebut kembali ditimbun, karena ditakutkan ular tersebut ular jadi-jadian.

