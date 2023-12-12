Bule Cantik Berbagi Pengalaman Jelajahi Danau Ohrid, Hidden Gem Warisan Dunia di Benua Biru

MESKI musim liburan sedang sepi, destinasi utama di Eropa masih dihiasi dengan antrian panjang dan harga hotel yang melambung tinggi.

Namun, di tengah gemerlap tersebut, terdapat alternatif yang menawan dan terhindar dari keramaian, menawarkan penginapan dengan harga yang lebih terjangkau.

Salah satu destinasi yang mencuri perhatian adalah Danau Ohrid, sebuah permata tersembunyi yang terletak di perbatasan pegunungan Makedonia Utara dan Albania.

Danau ini dapat menyaingi keindahan Danau Como, namun dengan harga yang lebih terjangkau, seperti yang diungkapkan oleh pelancong solo, Natasha Whitley dalam sebuah video di platform TikTok, @travelbytash pada Oktober lalu.

(Foto: Instagram/@ohridcitymk)

Dalam video tersebut, Natasha menggambarkan Danau Ohrid sebagai situs warisan dunia UNESCO yang menawarkan daya tarik unik bagi para wisatawan.

Lokasinya yang tenang dan jauh dari keramaian membuatnya menjadi tempat yang damai untuk bersantai.

Natasha mengungkapkan bahwa selama tiga malam perjalanannya, ia menginap di Sunset Lake Hostel di kota Ohrid, Makedonia Utara, dengan harga hanya 7 pound atau setara Rp137 ribuan per malam.

(Foto: TikTok/@travelbytash)

Ia membagikan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati oleh para wisatawan di sekitar Danau Ohrid, termasuk bermain kayak, stand-up paddleboarding, dan mengunjungi Gereja St John yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan.

Salah satu pengalaman favorit Natasha yakni perjalanan dengan perahu yang diatur melalui Sunset Lake Hostel. Perjalanan empat jam ini menyajikan pemandangan indah dan pantai kecil yang terpencil, semuanya dengan biaya hanya 8 pound (Rp157 ribuan) per orang.