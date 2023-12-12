Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Petugas Bagasi Bergaya Main Golf di Landasan Bandara, Keren bak Atlet Profesional

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:31 WIB
Viral Petugas Bagasi Bergaya Main Golf di Landasan Bandara, Keren bak Atlet Profesional
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBUAH momen lucu terjadi di Bandara Melbourne, Australia. Momen itu menampilkan dua petugas bagasi Virgin Airlines yang tertangkap kamera sedang menghibur diri di tengah padatnya aktivitas mereka.

Tanpa disadari, seorang penonton merekam kedua pria itu sedang memperagakan layaknya orang bermain golf.

Dalam video terlihat salah satu dari mereka menunjukkan teknik golf kepada rekan kerjanya.

Pada adegan tersebut, nampak pria tersebut memberikan instruksi tentang sikap yang benar serta bentuk ayunan yang tepat layaknya atlet golf profesional.

Sang rekan kemudian mencoba mengikuti instruksinya namun dengan kesulitan, sehingga 'pelatih' tersebut dengan sabar mendemonstrasikan teknik yang benar.

Petugas Bagasi di Bandara Melbourne

(Foto: TikTok/KayleeAnn)

Proses ini berlanjut beberapa kali dengan si murid mencoba mengikuti instruksi dan mendapatkan umpan balik hingga akhirnya ayunannya dinyatakan mendapat pengakuan.

Video singkat yang menggambarkan momen keakraban itu ini diunggah ke platform TikTok pada Jumat lalu dan langsung mendapatkan perhatian yang besar dengan lebih dari 40.000 suka serta dianggap sebagai 'yang paling lucu' oleh banyak pengguna.

Banyak yang setuju bahwa adegan yang lucu ini menjadi alasan bagi penumpang untuk bersabar lebih lama menunggu koper mereka di terminal, menghadirkan momen di tengah rutinitas yang monoton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
