FOOD

Resep Makan Malam Tenggiri Ekor Bakar, Nikmati Bareng Keluarga

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |10:10 WIB
Resep Makan Malam Tenggiri Ekor Bakar, Nikmati Bareng Keluarga
Tenggiri ekor bakar untuk makan malam. (Foto: Instagram)
A
A
A

IKAN bakar memang paling nikmat disajikan dengan sambal kecap. Menu yang pas juga jika disajakan bersama keluarga.

Jika Anda ingin mencobanya, coba pilih tenggiri ekor bakar. Apalagi . Karena kandungan itu, jenis ikan air laut ini mampu mencegah timbulnya penyakit serius seperti diabetes serta gangguan otak.

Mengutip akun Instagram @dada.tastes, Selasa (12/12/2023), berikut resep tenggiri ekor bakar.

Bahan :

500 gr bagian ekor ikan tenggiri

2 buah jeruk nipis/kunci

Bumbu halus :

6 siung bawang merah

3 cabe merah

1 ruas jahe

1 sdt jintan

1/2 sdm bubuk cabe

1 sdm bubuk kari

Garam secukupnya

Perasa secukupnya

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
