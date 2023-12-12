Resep Makan Malam Tenggiri Ekor Bakar, Nikmati Bareng Keluarga

IKAN bakar memang paling nikmat disajikan dengan sambal kecap. Menu yang pas juga jika disajakan bersama keluarga.

Jika Anda ingin mencobanya, coba pilih tenggiri ekor bakar. Apalagi . Karena kandungan itu, jenis ikan air laut ini mampu mencegah timbulnya penyakit serius seperti diabetes serta gangguan otak.

Mengutip akun Instagram @dada.tastes, Selasa (12/12/2023), berikut resep tenggiri ekor bakar.

Bahan :

500 gr bagian ekor ikan tenggiri

2 buah jeruk nipis/kunci

Bumbu halus :

6 siung bawang merah

3 cabe merah

1 ruas jahe

1 sdt jintan

1/2 sdm bubuk cabe

1 sdm bubuk kari

Garam secukupnya

Perasa secukupnya