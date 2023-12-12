IKAN bakar memang paling nikmat disajikan dengan sambal kecap. Menu yang pas juga jika disajakan bersama keluarga.
Jika Anda ingin mencobanya, coba pilih tenggiri ekor bakar. Apalagi . Karena kandungan itu, jenis ikan air laut ini mampu mencegah timbulnya penyakit serius seperti diabetes serta gangguan otak.
Mengutip akun Instagram @dada.tastes, Selasa (12/12/2023), berikut resep tenggiri ekor bakar.
Bahan :
500 gr bagian ekor ikan tenggiri
2 buah jeruk nipis/kunci
Bumbu halus :
6 siung bawang merah
3 cabe merah
1 ruas jahe
1 sdt jintan
1/2 sdm bubuk cabe
1 sdm bubuk kari
Garam secukupnya
Perasa secukupnya