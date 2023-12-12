Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Outfit 3 Pasangan Capres dan Cawapres di Debat Perdana 2024, Tampil Maksimal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:25 WIB
Intip Outfit 3 Pasangan Capres dan Cawapres di Debat Perdana 2024, Tampil Maksimal
Outfit capres dan cawapres di debat 2024. (Foto: YouTube)
A
A
A

DEBAT perdana capres 2024 digelar di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023). Acara ini dimulai pukul 19.00 WIB.

Dari pantauan, sejak pukul 18.00 WIB, masing-masing pasangan capres dan cawapres mulai datang ke Gedung KPU. Mereka tampil gagah dan ganteng mengenakan busana khas masing-masing.

Penasaran seperti apa busana capres-cawapres saat hadiri debat pilpres 2024? Berikut rangkumannya, Selasa (12/12/2023).

1. Ganjar Pranowo-Mahfud MD

 Ganjar Mahfud

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kompak memakai kemeja putih. Ganjar memakai kemeja putih lengan panjang dengan tulisan SAT-SET dan logo 3 jari.

Sementara Mahfud MD memakai kemeja putih lengan panjang dengan tulisan TAS-TES dan logo timbangan hukum. Dia juga menambahkan peci hitam.

Pasangan capres dan cawapres ini memadu padankan penampilannya dengan celana hitam dan sepatu dari merek lokal, yaitu Pijak Bumi. Hal ini menunjukkan keberpihakan Ganjar dan Mahfud terhadap industri lokal.

Busana yang keduanya pakai tentunya memiliki makna yang mendalam. Kemeja putih menggambarkan duet Ganjar-Mahfud akan bekerja super keras melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi. Mas Ganjar adalah Jokowi 3.0, pemimpin yang super gesit, sepaham dengan visi membawa Indonesia jadi negara maju, dan punya stamina tinggi.

Halaman:
1 2
      
