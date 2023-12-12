Makna Tulisan pada Kemeja Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Capres 2024

GANJAR Pranowo dan Mahfud MD memilih pakai kemeja putih saat debat capres 2024 pada hari ini, Selasa (12/12/2023).

Ganjar Pranowo memakai kemeja putih lengan panjang dengan tulisan SAT-SET dan logo 3 jari. Begitu juga dengan Mahfud MD memakai kemeja putih lengan panjang dengan tulisan TAS-TES dan logo timbangan hukum.

Keduanya memadukan kemeja itu dengan celana bahan warna hitam dan sepatu merek lokal, yakni Pijak Bumi. Ini menunjukkan keberpihakan Ganjar dan Mahfud terhadap industri lokal.

Bukan sembarang kemeja, rupanya ada makna mendalam lho. Kemeja lengan panjang ini memberi arti bawah pasangan Ganjar-Mahfud akan bekerja super keras melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi.

Melihat semangat dan kegigihan Ganjar Pranowo untuk Indonesia, tentunya ke depannya ayah satu anak ini bisa menjadi Jokowi 3.0. Artinya, bisa menjadi pemimpin yang super gesit, sepaham dengan visi membawa Indonesia jadi negara maju, dan punya stamina tinggi.

(Endang Oktaviyanti)