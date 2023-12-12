Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Makna Tulisan pada Kemeja Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Capres 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:51 WIB
Makna Tulisan pada Kemeja Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Capres 2024
Makna tulisan pada kemeja Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: YouTube)
A
A
A

GANJAR Pranowo dan Mahfud MD memilih pakai kemeja putih saat debat capres 2024 pada hari ini, Selasa (12/12/2023).

Ganjar Pranowo memakai kemeja putih lengan panjang dengan tulisan SAT-SET dan logo 3 jari. Begitu juga dengan Mahfud MD memakai kemeja putih lengan panjang dengan tulisan TAS-TES dan logo timbangan hukum.

Keduanya memadukan kemeja itu dengan celana bahan warna hitam dan sepatu merek lokal, yakni Pijak Bumi. Ini menunjukkan keberpihakan Ganjar dan Mahfud terhadap industri lokal.

Ganjar 

Bukan sembarang kemeja, rupanya ada makna mendalam lho. Kemeja lengan panjang ini memberi arti bawah pasangan Ganjar-Mahfud akan bekerja super keras melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi.

Melihat semangat dan kegigihan Ganjar Pranowo untuk Indonesia, tentunya ke depannya ayah satu anak ini bisa menjadi Jokowi 3.0. Artinya, bisa menjadi pemimpin yang super gesit, sepaham dengan visi membawa Indonesia jadi negara maju, dan punya stamina tinggi.

(Endang Oktaviyanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement