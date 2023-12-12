Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Kompak Pakai Kemeja Putih dalam Debat Capres 2024 Putaran Pertama

GANJAR Pranowo dan Mahfud MD malam ini mengikuti debat capres 2024 putaran pertama. Acara ini berlangsung kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Mereka pun tampak siap, tidak hanya dari segi materi, juga penampilan yang dikenakan. Ganjar dan Mahfud tampak kompak memakai kemeja putih lengan panjang tulisan SAT-SET dipadukan dengan celana berwarna hitam.

Meski sama-sama memakai kemeja putih, tapi terdapat perbedaan pada keduanya. Pada baju Ganjar ada logo 3 jari sebagai angka nomor urut pilpres.

Sementara logo yang disematkan di kemeja Mahfud adalah timbangan hukum, di mana memiliki makna keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia.