Tips OOTD Kunjungi Bromo agar Penampilan Makin Kece

BROMO sering kali menjadi destinasi pilihan orang banyak untuk menghabiskan libur. Pasalnya, di sana Anda bisa melihat indahnya pemandangan karena Bromo pun dinobatkan sebagai Taman Nasional tercantik di dunia.

Keindahaan alam di sana pula yang pada akhirnya sayang untuk dilewatkan mengabadikan momen.

Buat Anda yang bingun ingin tampil seperti apa, ada baiknya simak artikel berikut ini.

1. Pakaian hangat

Gunung Bromo ternyata dikenal juga sebagai tempat yang memiliki suasana dingin di beberapa waktu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda menyiapkan pakaian hangat saat mengunjungi tempat tersebut.

Anda bisa memilih membawa sweater, jaket dengan penutup kepala, coat, atau pakaian hangat lainnya. Akan tetapi, pastikan pakaian yang Anda gunakan itu terasa nyaman, longgar dan tidak ketat.

2. Aksesoris

Penggunaan aksesoris dalam berbusana tidak kalah penting untuk digunakan. Aksesoris berupa topi, selendang atau scarf, kacamata, masker bisa menjadi alternatif yang bagus untuk Anda menunjang penampilan.