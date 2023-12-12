Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tips OOTD Kunjungi Bromo agar Penampilan Makin Kece

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:05 WIB
Tips OOTD Kunjungi Bromo agar Penampilan Makin Kece
Tips ootd kunjungi Bromo. (Foto: Freepik)
A
A
A

BROMO sering kali menjadi destinasi pilihan orang banyak untuk menghabiskan libur. Pasalnya, di sana Anda bisa melihat indahnya pemandangan karena Bromo pun dinobatkan sebagai Taman Nasional tercantik di dunia.

Keindahaan alam di sana pula yang pada akhirnya sayang untuk dilewatkan mengabadikan momen.

Buat Anda yang bingun ingin tampil seperti apa, ada baiknya simak artikel berikut ini.

1. Pakaian hangat

Gunung Bromo ternyata dikenal juga sebagai tempat yang memiliki suasana dingin di beberapa waktu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda menyiapkan pakaian hangat saat mengunjungi tempat tersebut.

Anda bisa memilih membawa sweater, jaket dengan penutup kepala, coat, atau pakaian hangat lainnya. Akan tetapi, pastikan pakaian yang Anda gunakan itu terasa nyaman, longgar dan tidak ketat.

2. Aksesoris

Penggunaan aksesoris dalam berbusana tidak kalah penting untuk digunakan. Aksesoris berupa topi, selendang atau scarf, kacamata, masker bisa menjadi alternatif yang bagus untuk Anda menunjang penampilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276/gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186238/angkie-ivSW_large.jpg
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/194/3183000/tren_fashion-eCKY_large.jpg
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508/highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946/fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712/viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement