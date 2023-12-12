Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Idolakan New Jeans, Mirelle G Edith Pilih Gaya Fashion ala Korea di Single Terbaru

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |15:30 WIB
Idolakan New Jeans, Mirelle G Edith Pilih Gaya Fashion ala Korea di Single Terbaru
Mirelle G Edith, (Foto: Instagram @mirelle.g.edith)
A
A
A

PENYANYI sekaligus penulis muda berbakat, Mirelle G. Edith, baru saja merilis single terbarunya berjudul "Am I Invited?". Sebelumnya, Mirelle telah sukses merilis dua single yang memikat hati penggemarnya, yaitu "Cerita Hidup Bahagia" dan "Brighter Days".

Dalam wawancara ekslusif dengan Okezone baru-baru ini, Mirelle mengungkap kesukaannya terhadap K-Pop favoritnya, New Jeans, yang turut memberikan warna tersendiri pada karya dan gaya berpakaiannya untuk konsep di lagu terbarunya ini.

"Lagu 'Am I Invited dengan lirik berbahasa Inggris ini juga ada vibes dari New Jeans," ungkap Mirelle.

Tidak hanya berusaha memikat publik dengan suara merdunya, Mirelle juga berusaha mencuri perhatian melalui gaya fashionnya yang modern ala Korea. Gadis berbakat asal Surabaya ini sering membagikan gaya outfit-nya di Instagram, memamerkan gaya mix and match fashion modern ala dirinya.

(Foto: Instagram @mirelle.g.edith)

"Kebanyakan pengaruh fashionku berasal dari K-Pop, gaya Y2K atau style fesyen modern gitu, mix and match adalah hal yang aku suka. Namun, untuk gaya sehari-hari seringkali random, tapi aku lebih suka tampil dengan street style dan casual,” akunya.

Halaman:
1 2
      
