Komitmen Shopee Menjadi Wadah dan Solusi dalam Membantu Pertumbuhan Brand Lokal dan UMKM di Indonesia

JAKARTA-Era digital telah membuka pintu bagi brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh pesat, lebih tangguh, mengukir prestasi yang mengesankan di panggung bisnis digital. Salah satu kunci sukses yang mendorong pertumbuhan pesat brand lokal dan UMKM adalah peran krusial platform e-commerce. Dalam hal ini, kemudahan dalam membuat dan mengelola toko online, serta aksesibilitas ke teknologi mulai dari pengiriman dan transaksi jual-beli yang aman, ditambah beragam fitur, inisiatif dan kampanye menarik, serta program edukasi yang membantu para penjual dapat beradaptasi dengan teknologi dan tren terkini.

Menelaah kondisi pasar di beberapa bulan terakhir, konsistensi dan dukungan platform e-commerce, khususnya Shopee, telah memberikan warna baru dan kontribusi dalam sejarah pertumbuhan bisnis lokal di Indonesia. Sejalan dengan misi pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi digital UMKM, program dan fitur yang Shopee hadirkan menjadi salah satu bentuk nyata bahwa rangkaian penawaran selama kampanye berlangsung memberikan kesempatan dan peluang bagi brand lokal & UMKM.

Cara Shopee Perkuat Potensi Pertumbuhan Bisnis Brand Lokal dan UMKM

Indonesia memiliki banyak para pelaku usaha lokal dengan kreativitas dan ragam produk yang memiliki ciri khas masing-masing. Sudah sepatutnya segala bentuk kreativitas diapresiasi, termasuk brand karya anak bangsa. Shopee percaya bahwa dalam membantu dan memberikan pembinaan kepada UMKM merupakan tugas bersama berbagai pihak. Sepanjang tahun ini Shopee telah menjalankan berbagai program dan inisiatif terbaru yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis para pelaku usaha lokal, baik yang sudah resmi menjadi penjual di Shopee maupun yang baru akan mendaftarkan bisnisnya secara online di Shopee.

Membangun fondasi yang kokoh untuk memperkuat potensi pertumbuhan bisnis ekosistem Shopee, festival belanja 11.11 Big Sale kemarin mencatatkan pencapaian yang luar biasa bagi para brand lokal dan UMKM. Tercatat peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dari brand lokal dan UMKM di puncak kampanye dibandingkan hari biasa. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha lokal memanfaatkan Shopee sebagai mitra yang kuat dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan dan penetrasi pasar digital yang inklusif.

BACA JUGA: