HOME WOMEN LIFE

Awali Blusukan di Banten, Atikoh Ganjar Senam Bareng Emak-Emak

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:13 WIB
Awali Blusukan di Banten, Atikoh Ganjar Senam Bareng Emak-Emak
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, saat mengikuti senam di Serang, Banten (Foto: Dok)
A
A
A

Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo diserbu emak-emak usai mengikuti senam di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Senin (11/12/2023). Acara senam itu diikuti simpatisan dan masyarakat umum yang berolahraga di pusat Ibu Kota Banten ini.

Tiba di lokasi sekitar pukul 06.20 WIB, Atikoh terlihat didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan politikus PDI Perjuangan DKI Ima Mahmudah. Selain itu, tampak pula kader dari PDI Perjuangan Banten dan anggota partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Atikoh kemudian langsung menyapa masyarakat di lapangan. Senam Indonesia Cinta Tanah Air (SICiTa) berlangsung meriah. Atikoh yang bergerak penuh energik memantik semangat para emak-emak yang hadir.

Senam berlangsung hingga empat putaran termasuk senam aerobik. Setiap jeda, Atikoh langsung diserbu para ibu dan kaum hawa yang berada di lokasi. Mereka ingin berfoto bersama istri calon presiden nomor urut tiga tersebut.

"Ibu salam kenal ya, dari Serang, Ganjar-Mahfud menang bu," kata peserta yang berebutan foto dari pantauan di lokasi.

