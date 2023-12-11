Ternyata Ini Arti Kata Slavic Girl dan Iclik yang Viral di TikTok

Arti kata slavic girl dan iclik yang ramai di media sosial. (Foto: Freepik)

TERNYATA ini arti kata Slavic girl dan iclik yang viral di TikTok yang mungkin ingin kalian ketahui. Slavic girl dan iclik merupakan dua kata yang tengah tren di kalangan para pengguna TikTok.

Dalam unggahan Slavic girl, biasanya diiringi lagu berbahasa Rusia. Sementara iclik merupakan bahasa Jawa yang artinya harus dipahami secara dewasa dan tidak boleh sembarangan diucapkan.

Arti Kata Slavic dan Iclik

Lalu apa arti kata Slavic girl dan iclik itu? Simak penjelasannya dikutip dari berbagai sumber, Senin (11/12/2023).

Kata Slavic girl menjadi tren dan viral di TikTok karena beberapa versi unggahan, namun sebagian besar para netizen TikTok melakukan lip sync lagu Rusia berjudul Marmelada yang dipopulerkan oleh Katya Lel pada 2003 lalu.

Intinya, lagu tersebut mengisahkan cewek gila yang jatuh cinta pada pasangannya, tapi dia hampir menyakiti prianya hingga mencekiknya, namun kemudian dia merayu dan menciuminya dengan penuh gairah.

Unggah tentang Slavic girl juga berisi tentang tutorial make up atau gaya menjadi Slavic girl, dengan menggunakan make up sederhana ala winter, dan mengenakan topi bulu yang dinamakan Ushanka. Namun, ada juga beberapa unggahan yang menggunakan hewan kesayangannya seperti kucing dan anjing sebagai Ushanka.