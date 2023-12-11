Potret Melly Goeslaw dan Nike Ardilla Hasil AI di Video Klip Terbaru

MELLY Goeslaw baru saja merilis single terbaru berjudul 'Bertemu Kembali'. Lagu ini dia persembahkan untuk sang sahabat, mendiang Nike Ardilla.

Bukan hanya sekedar mempersembahkan sebuah lagu, istri Anton Hoed itu juga mengajak serta sang sahabat dalam kolabirasi video klip. Bukan asli, melainkan menggunakan kecanggihan teknologi AI.

Lagu dan video klip ini dibuat sebagai bentuk persembahan ulang tahun sahabatnya itu pada 27 Desember nanti. Video Clip ini masuk dalam trending empat di YouTube pada kategori musik karena memanfaatkan kecanggihan teknologi AI.

Menceritakan tentang kondisi perpisahan yang diyakini hanya sementara dan tidak bersifat abadi. Lagu 'Bertemu Kembali' sudah tayang di YouTube sejak lima hari yang lalu dan sudah ditonton sebanyak lebih dari 1,5 Juta.

Kolaborasi luar biasa ini melibatkan penggabungan dua lagu menjadi satu karya yang indah. Lagu tersebut merupakan hasil perpaduan dari dua karya besar.

Lagu pertama adalah ’Duka Pasti Berlalu’ milik Nike Ardilla yang diciptakan Dadang S Manaf. Kemudian lagu legendaris tersebut diolah dengan sentuhan lagu baru dari Melly Goeslaw.

Tidak hanya lagu, keduanya pun cukup mencuri perhatian dalam video klip dengan outfit yang dipakai. Mengutip dari YouTube Musica Studios, Senin (11/12/2023), berikut OOTD Melly Goeslaw dan Nike Ardilla Hasil AI do Video Klip Terbaru.

1. Pakai Outfit Serba Hitam

Tampak terlihat keduanya kompak mengenakan outfit serba hitam. Nike dengan ciri khas outfit, di mana sangat ikonik pada era 80an. Dia memakai kaus putih yang dilapisi dengan jaket crop hitam kulit.

Nike nampak memadukan dengan rok pendek serta boots hitam yang membuat dirinya tampil sederhana nan anggun.

Tak kalah menarik, Melly Goeslaw pun memakai blazer hitam kulit. Dia mengenakan hijab hitam ditambah dengan aksesoris di atas kepalanya yang menampilkan cicri khas dirinya dalam penampilan.

2. Melly Goeslaw Mengenakan Hijab Berwarna HItam

Di video clip “Bertemu Kembali” Melly yang berhijab mengenakan kerudung hitam. Tentu hal ini di dukung pula dengan tamabahan aksesoris yang ada di kepalanya. Tampilan Melly pun semakin manis dan anggun pada saat bernyanyi.