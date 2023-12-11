Ini Shio yang Sangat Beruntung di Tahun Naga Kayu 2024

INI shio yang sangat beruntung di tahun Naga Kayu 2024, yang mungkin menarik untuk kalian ketahui. Sebentar lagi, kita akan memasuki tahun 2024 yang disebut sebagai Tahun Naga Kayu. Pada tahun ini merupakan pertanda awal siklus baru zodiak China.

Mengutip laman Astro Sage, Senin (11/12/2023), 2024 disebut tahun Naga Kayu. Dalam tradisi Tionghoa, unsur Kayu adalah unsur pertumbuhan, kesuksesan, dan tahun-tahun awal pengembangan. Kayu dikaitkan dengan arah Timur, musim semi, dan Planet Jupiter. Energi Naga kayu melambangkan Warna Hijau, cuaca dengan angin kencang, dan Naga Azure Qing Long yang mistis dalam Empat Simbol.

3 shio yang sangat beruntung di tahun Naga Kayu 2024

Lantas, shio apa saja yang sangat beruntung di tahun 2024 ini? Berikut adalah tiga shio yang sangat beruntung di tahun Naga Kayu 2024, dikutip dari laman Chinese Zodiac.

Menurut laman tersebut, beberapa zodiak seperti Shio Monyet, Shio Tikus, dan Shio Ayam akan beruntung di tahun 2024 karena mereka berteman baik dengan Shio Naga, sehingga ketiga shio ini dapat mengharapkan banyak hal baik yang akan terjadi.

Kepintaran dan kreativitas Shio Tikus akan membantunya meraih peluang emas, sedangkan kepintaran dan kharisma Shio Monyet dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan. Ketekunan dan pengabdian Shio Ayam juga akan membuahkan hasil, sehingga akan membuahkan prestasi yang mengesankan. Berikut uraian lengkapnya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus akan menikmati kemakmuran finansial pada tahun Naga Kayu 2024 karena sangat dibantu oleh bintang Jin Kui yang beruntung, yang menandakan arus kas yang stabil dan potensi keuntungan tak terduga.

Mereka yang lahir di tahun Tikus juga akan menikmati tahun yang penuh romansa dan hubungan yang mendalam, namun mereka harus tetap bijaksana dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman yang ditunjukkan oleh bintang Tian Xiong tersebut.