Tasya Kamila Bagikan Cara Parenting Anak agar Siap Jadi Kakak

MENDIDIK anak memang bukan perkara mudah. Apalagi ketika si anak akan mendapat teman baru alias adik.

Inilah yang ingin dibagikan oleh Tasya Kamila. Mantan artis cilik itu membagikan tipsnya kepada masyarakat agar bisa membuat bonding antara kakak dan adik terbentuk. Sehingga menciptakan suasana saling sayang, dan anak pertama siap untuk menjadi seorang kakak.

“Caraku menyiapkan Arr jadi abang, sejak rencanain hamil mulai ceritakan bahwa dia akan menjadi abang dengan bacain buku “menjadi kakak”,” kata Tasya, dikutip dalam akun Instagramnya @tasyakamila, Senin (11/12/2023).

Berawal dari situlah, Tasya berinteraksi dengan anak pertamanya dengan mengatakan bahwa semakin hari ketika hamil perut Tasya akan semakin membesar, dikarenakan mengandung adik. Maka dari itu, ketika adik lahir, anak pertama sudah menjadi seorang abang.