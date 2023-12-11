Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tasya Kamila Bagikan Cara Parenting Anak agar Siap Jadi Kakak

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:05 WIB
Tasya Kamila Bagikan Cara Parenting Anak agar Siap Jadi Kakak
Tasya Kamila bagikan cara parenting anak. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENDIDIK anak memang bukan perkara mudah. Apalagi ketika si anak akan mendapat teman baru alias adik.

Inilah yang ingin dibagikan oleh Tasya Kamila. Mantan artis cilik itu membagikan tipsnya kepada masyarakat agar bisa membuat bonding antara kakak dan adik terbentuk. Sehingga menciptakan suasana saling sayang, dan anak pertama siap untuk menjadi seorang kakak.

“Caraku menyiapkan Arr jadi abang, sejak rencanain hamil mulai ceritakan bahwa dia akan menjadi abang dengan bacain buku “menjadi kakak”,” kata Tasya, dikutip dalam akun Instagramnya @tasyakamila, Senin (11/12/2023).

Tasya

Berawal dari situlah, Tasya berinteraksi dengan anak pertamanya dengan mengatakan bahwa semakin hari ketika hamil perut Tasya akan semakin membesar, dikarenakan mengandung adik. Maka dari itu, ketika adik lahir, anak pertama sudah menjadi seorang abang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153478/kolektor_kipas_angin_anak_tasya_kamila_bahkan_jawab_keluhan_kerusakan_kipas_milik_netizen-h3o9_large.jpg
Kolektor Kipas Angin, Anak Tasya Kamila bahkan Jawab Keluhan Kerusakan Kipas Milik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/612/2906109/hidup-lagi-capek-capeknya-anak-tasya-kamila-malah-cosplay-jadi-kipas-angin-FLqH7e2lLl.jpg
Hidup Lagi Capek-capeknya, Anak Tasya Kamila Malah Cosplay Jadi Kipas Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/15/194/2708313/tips-tasya-kamila-tampil-pede-dan-stylish-dengan-pakaian-bekas-BrKuOfuxSS.jpg
Tips Tasya Kamila Tampil Pede dan Stylish dengan Pakaian Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/23/194/2652677/pamer-baby-bump-tasya-kamila-cantik-pakai-swimsuit-terbalut-outer-transparan-h2ycQcnbCo.jpg
Pamer Baby Bump, Tasya Kamila Cantik Pakai Swimsuit Terbalut Outer Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/23/194/2506276/5-tampilan-imut-tasya-kamila-si-anak-gembala-anak-90-an-masih-ingat-gak-tm9eSemczZ.jpg
5 Tampilan Imut Tasya Kamila si Anak Gembala, Anak 90-an Masih Ingat Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/09/194/2408005/4-potret-suami-tasya-kamila-yang-tegar-berjuang-lawan-kanker-getah-bening-Jw0gGT5M5P.jpg
4 Potret Suami Tasya Kamila yang Tegar Berjuang Lawan Kanker Getah Bening
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement