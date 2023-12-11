Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kembali Kinclong! Ini Dia 5 Cara Membersihkan Kerak Kamar Mandi

Wilda Fajriah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:02 WIB
Kembali Kinclong! Ini Dia 5 Cara Membersihkan Kerak Kamar Mandi
Promo AladinMall.
A
A
A

ADA beberapa cara membersihkan kerak kamar mandi supaya kembali bersih dan kinclong. Anda hanya perlu menyiapkan cairan pembersih dan beberapa peralatan lainnya.

 

Kerak di lantai kamar mandi dapat terbentuk oleh air sabun bekas mandi. Saat seseorang mandi, terdapat air bekas sabun dan minyak alami tubuh yang tersisa di lantai kamar mandi.

 

Selain itu, kerak juga dapat disebabkan oleh tingkat kelembapan kamar mandi yang tinggi. Tingkat kelembaban yang tinggi tersebut mengakibatkan lantai kamar mandi lebih mudah berkerak, menguning, serta licin.

 

Jika tidak dibersihkan, ini tentu dapat membahayakan Anda dan anggota keluarga karena lebih rentan terpeleset. Oleh karena itu, terapkan jadwal yang rutin untuk membersihkan kamar mandi dengan cara-cara berikut ini.

Cara Membersihkan Kerak Kamar Mandi 

1.   Buat Jadwal Kebersihan 

Kita menggunakan kamar mandi setiap hari, maka sudah sepatutnya jika kita membersihkannya secara rutin. Buat jadwal 2-3 kali seminggu untuk membersihkan kamar mandi agar kotoran tidak menumpuk yang pada ujungnya dapat menjadi tumpukan kerak.

2.   Gunakan Cairan Pembersih

Biasanya, bagian kamar mandi yang paling susah dibersihkan adalah ketika melihat toilet dalam keadaan kotor dan menyisakan noda kuning. Untuk itu, Anda perlu membersihkannya segera dengan menggunakan cairan pembersih khusus.

Gunakan cairan pembersih khusus sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada kemasan. Biasanya, Anda perlu mendiamkan dulu cairan tersebut selama beberapa menit sebelum menyikatnya.

3.   Gosok dengan Sikat Toilet

Setelah mendiamkan cairan pembersih selama beberapa saat, Anda bisa mulai menyikatnya dengan sikat khusus toilet. Sikat ini biasanya dibuat dengan desain khusus yang dapat mempermudah Anda menjangkau sudut-sudut kamar mandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement