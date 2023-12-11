Kembali Kinclong! Ini Dia 5 Cara Membersihkan Kerak Kamar Mandi

ADA beberapa cara membersihkan kerak kamar mandi supaya kembali bersih dan kinclong. Anda hanya perlu menyiapkan cairan pembersih dan beberapa peralatan lainnya.

Kerak di lantai kamar mandi dapat terbentuk oleh air sabun bekas mandi. Saat seseorang mandi, terdapat air bekas sabun dan minyak alami tubuh yang tersisa di lantai kamar mandi.

Selain itu, kerak juga dapat disebabkan oleh tingkat kelembapan kamar mandi yang tinggi. Tingkat kelembaban yang tinggi tersebut mengakibatkan lantai kamar mandi lebih mudah berkerak, menguning, serta licin.

Jika tidak dibersihkan, ini tentu dapat membahayakan Anda dan anggota keluarga karena lebih rentan terpeleset. Oleh karena itu, terapkan jadwal yang rutin untuk membersihkan kamar mandi dengan cara-cara berikut ini.

Cara Membersihkan Kerak Kamar Mandi

1. Buat Jadwal Kebersihan

Kita menggunakan kamar mandi setiap hari, maka sudah sepatutnya jika kita membersihkannya secara rutin. Buat jadwal 2-3 kali seminggu untuk membersihkan kamar mandi agar kotoran tidak menumpuk yang pada ujungnya dapat menjadi tumpukan kerak.

2. Gunakan Cairan Pembersih

Biasanya, bagian kamar mandi yang paling susah dibersihkan adalah ketika melihat toilet dalam keadaan kotor dan menyisakan noda kuning. Untuk itu, Anda perlu membersihkannya segera dengan menggunakan cairan pembersih khusus.

Gunakan cairan pembersih khusus sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada kemasan. Biasanya, Anda perlu mendiamkan dulu cairan tersebut selama beberapa menit sebelum menyikatnya.

3. Gosok dengan Sikat Toilet

Setelah mendiamkan cairan pembersih selama beberapa saat, Anda bisa mulai menyikatnya dengan sikat khusus toilet. Sikat ini biasanya dibuat dengan desain khusus yang dapat mempermudah Anda menjangkau sudut-sudut kamar mandi.