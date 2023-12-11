Potret Transformasi Erina Gudono, Pegawai Bank yang Kini Jadi Mantu Presiden Jokowi

ISTRI Kaesang Pangarep, Erina Gudono, hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Momen ulang tahun itu pun dibagikan Kaesang di akun Instagram pribadinya. Bahkan, dia juga mengunggah potret cantik Erina dan menulis pesan manis untuk sang istri.

“Selamat ulang tahun, cinta sejati dalam hidupku, Erina Sofia Gudono. Di usia yang baru ini, aku ingin menyelipkan rasa syukur yang tidak terhingga karena Allah SWT telah memberikan hadiah terindah dalam hidupku, yaitu adalah dirimu,” tulis Kaeang.

Erina Gudono sempat mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena berhasil mencuri hati putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Pernikahan mereka pun begitu fenomenal usai digelar pada Desember 2022 lalu.

Sebelum menyandang menantu Presiden RI, Erina sendiri merupakan karyawan bank dan juga Puteri Indonesia DIY 2022. Penampilan Erina pun sering menjadi sorotan oleh para warganet. Penasaran, seperti apa potret transformasi Erina Gudono, menantu Presiden RI? Yuk simak!

Bekerja Sebagai Pegawai Bank

Sosok Erina sebelumnya dikenal sebagai wanita berprestasi dengan karier yang gemilang. Sebelum menikah dengan Kaesang Pangarep, wanita yang lahir di Philadelphia, Amerika Serikat ini merupakan seorang pegawai bank di JP Morgan.

Erina sendiri sempat bekerja sebagai Analyst di JP Morgan sejak tahun 2021. Dalam potret ini, terlihat Erina memberikan senyuman saat berpose di kantor bank investasi ini.

Ikut Kontes Kecantikan di 2022

Sosok Erina juga semakin membuat publik kagum dengan pencapaiannya menjadi Puteri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Momen ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuk sosok Erina.

Dalam potret di atas, nampak Erina memancarkan senyum manisnya usai berhasil mendapat gelar juara 1 Puteri Indonesia DIY 2022. Erina nampak cantik dengan balutan gaun merah model sabrina dan rambutnya yang panjang terurai. Penampilannya semakin elegan dengan mahkota kemenangan di kepalanya.

Momen Pre-wedding dengan Kaesang Pangarep

Tak cuma karier, percintaan Erina Gudono juga berjalan sukses. Pada 2022 Erina pun menjalin asmara dengan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Keduanya pun segera melangsungkan potret pre-wedding sebelun menikah pada Desember 2022 lalu. Potret pre-wedding mereka cukup mencuri perhatian netizen lantaran mengenakan jersey Timnas sepak bola Indonesia dan berpose di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.