SHIO apa yang cocok dengan Shio Naga? Mungkin pertanyaan yang sering terlintas di benak Anda, apalagi yang ingin mencari jodoh.
Sama halnya seperti zodiak, kita bisa mengetahui karakter, sifat, peruntungan hingga jodoh melalui shio. Selain itu, masing-masing shio memiliki kecocokan dengan shio tertentu, sehingga dipercaya dapat membawa hoki dalam hubungan tersebut.
Jodoh Shio Naga
Lantas, shio apa yang cocok dengan Shio Naga? Simak jawabannya, dikutip dari berbagai sumber, Senin (11/12/2023).
Berdasarkan kepercayaan Tionghoa, orang yang mempunyai Shio Naga ini termasuk orang yang idealis dan perfeksionis. Para Shio Naga ini lahir dengan pemikiran bahwa mereka sempurna dan tidak ingin berubah. Mereka juga sangat agresif dan penuh tekad.