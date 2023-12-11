4 Shio Diramalkan Banyak Hadapi Gejolak dan Kontroversi di Tahun 2024

DI tahun yang baru, 2024 yang sudah di depan mata secara astrologi tidak akan menjadi tahun yang baik dan makmur, lancar bagi semua tanda shio.

Jika ada beberapa tanda shio yang begitu beruntung, di sisi lain ada pula yang diramalkan akan menghadapi gejolak dan kontroversi di tahun 2024.

Pada tahun 2024, banyak energi atau faktor yang memberikan dampak signifikan negatif pada empat tanda shio ini, membuat para pemiliknya jadi kebingungan. Mengutip Know Insider, Senin (11/12/2023) simak ulasannya berikut.

1. Shio Naga: Shio yang paling banyak dirumorkan di tahun 2024 adalah Naga, yang menandakan pada tahun tersebut para pemiliknya diprediksikan mengalami nasib buruk, gelisah, dan mudah mengalami gangguan kesehatan. Anda juga harus hanya mengandalkan diri sendiri karena elalu sendirian dalam interaksi sosial.

Meski pada dasarnya sangat perhatian dan rendah hati dalam bekerja, orang-orang yang lahir pada tahun Naga rentan terhadap manipulasi di tahun 2024, yang menghambat pertumbuhan kehiduoan profesional terhambat, banyak menyebabkan banyak konflik.

2. Shio Kerbau: Sedang tidak menguntungkan, orang-orang bershio ini juga kemungkinan bisa terperosok dalam sejumlah masalah yang tidak dapat dihindari. Sulit bahagia karena semua hal buruk yang akan menimpanya.

Para pemilik shio Kerbau, pada tahun 2024 akan merasa lebih sulit mengendalikan emosinya dibandingkan biasanya, makanya mudah tersinggung yang tinggi. Ditambah lagi, akan menghadapi banyak tantangan di tempat kerja dan dalam hubungan pribadi.