HOME WOMEN LIFE

Jepang Siap Gratiskan Biaya Kuliah untuk Keluarga Punya Banyak Anak

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |23:30 WIB
Jepang Siap Gratiskan Biaya Kuliah untuk Keluarga Punya Banyak Anak
Jepang gratiskan biaya kuliah keluarga banyak anak, (Foto: REUTERS/Issei Kato)
A
A
A

BANYAK anak banyak rejeki, idiom terkenal ini seperti tengah ditunjukkan secara nyata oleh pemerintah Jepang, dengan membuat kebijakan baru terkait natalitas alias angka kelahiran baru. 

Pasalnya, mengutip laporan Naver, Senin (11/12/2023) pemerintah Jepang diketahui akan menggratiskan biaya kuliah bagi para keluarga yang punya banyak anak, di mana pembebasan biaya ini disebut akan diberlakukan selama empat tahun.

Dalam kebijakan unik itu disebutkan rencananya akan dimulai 2025 untuk setiap keluarga yang punya tiga anak atau lebih, akan dibebaskan dari biaya kuliah. Tidak hanya di tingkat universitas, pembebasan biaya juga akan diberikan untuk sekolah kejuruan dan perguruan tinggi teknik.

 BACA JUGA:

(Foto: ASAHI/Koichi Ueda)

"Kebijakan ini akan diberlakukan bagi keluarga tanpa persyaratan pendapatan apa pun," dikutip dari Asahi.

Sebelumnya, pemerintah Jepang memang sudah memberikan kebijakan biaya sekolah dan universitas gratis. Namun kala itu dibuat berdasarkan angka pendapatan per rumah tangga. Kebijakan itu diberikan khusus buat keluarga di Jepang yang pendapatan tahunanny, a hanya mencapai 3,8 juta Yen atau sekira Rp404,97 juta.

Halaman:
1 2
      
