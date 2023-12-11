Advertisement
HOME WOMEN LIFE

HP Hilang di Pantai, Viral Bule di Bali Gelar Sayembara Berhadiah Jutaan untuk Driver Ojol

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:30 WIB
HP Hilang di Pantai, Viral Bule di Bali Gelar Sayembara Berhadiah Jutaan untuk Driver Ojol
Demi HP bule di Bali bikin sayembara berhadiah, (Foto: TikTok @archie.davey)
A
A
A

VIRAL seorang wisatawan mancanegara di Bali mengadakan sayembara berhadiah, yang menarik minat para driver ojol di sana.

Pria warga negara asing yang diketahui bernama Archie tersebut, diketahui sedang berwisata ke Pantai Canggu yang terletak di Kuta Utara, Bali. Dihimpun dari unggahan akun TikTok @archie.davey, sang ‘bule’ mengadakan sayembara berhadiah untuk para pengendara ojek online )ojol_ tersebut untuk mencari ponselnya yang hilang.

Dari video terlihat sekiranya sampai tujuh orang driver ojol yang mengikuti sayembara tersebut. Archie memberikan imbalan sebesar Rp2 juta bagi yang berhasil menemukan ponsel pintarnya tersebut.

 BACA JUGA:

“When GoJek becomes go find! Annoying to have to pay but a wholesome experience”,” bunyi keterangan video yang sudah mendapat 1,3 juta kali penayangan dan 187,6 ribu like dari para netizen.

 BACA JUGA:

 

(Foto: TikTok @archie.davey) 

Meski sudah memasuki malam hari, para ojol tampak amat bersemangat mencari ponsel genggam milik Archie, berkeliling di hamparan pasir pantai sambil menyalakan senter sebagai penerangan seadanya. Tak sia-sia, ponsel Archie pada akhirnya berhasil ditemukan oleh salah satu pengendara ojol.

Halaman:
1 2
      
