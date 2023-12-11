Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adu Gaya Cinta Laura dan Laura Moane Joget Bareng, Mirip Anak Kembar

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:10 WIB
Adu Gaya Cinta Laura dan Laura Moane Joget Bareng, Mirip Anak Kembar
Laura Moane dan Cinta Laura. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIDAK bisa dipungkiri artis cantik Cinta Laura memang menjadi salah satu artis Tanah Air yang memnag memiliki pesona tersendiri. Penampilannya yang selalu fashionable dan body goals yang dimilikinya kerap bikin kaum hawa iri.

Cinta Laura yang memiliki wajah blasteran ini pun kerap disebut bak barbie lantaran kecantikannya. Tampil flawless sekali pun tak akan melunturkan kecantikannya.

Cinta Laura - Laura Moane

Ternyata, Cinta Laura ini punya saingan, bahkan bisa disebut sebagai kembaran. Kembarannya ini memiliki paras yang tak kalah rupawan dari Cinta Laura. Namanya pun serupa, Laura Moane!

Tentu Cinta Laura dan Laura Moane bukan kembar kakak beradik sungguhan. Wajah mereka dinilai mirip oleh netizen sehingga disebut kembaran. Terlebih nama mereka pun serupa, ada unsur 'Laura'nya.

Baru-baru ini Cinta Laura mengunggah konten TikTok bersama Laura Moane melalui akun @cintakiehl. Mereka sedikit bergoyang mengikuti alunan lagu secara bersamaan. Perbedaan usia yang terpaut 13 tahun tak membuat mereka tampak canggung ketika membuat konten TikTok bersama.

Bahkan, Cinta Laura memperkenalkan diri mereka sebagai 'Duo Laura' melalui keterangan unggahan tersebut. "Kenalkan : DUO LAURA," tulis Cinta Laura dikutip dari akun TikTok @cintakiehl.

Halaman:
1 2
      
