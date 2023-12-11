5 Tips Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin, Pakai Bahan Alami

RAMBUT sehat berkilau adalah dambaan semua wanita. Segala cara dilakukan untuk mendapat rambut yang indah bak bintang iklan.

Biasanya, mendapatkan rambut yang berkilau perlu beberapa perawatan khusus hingga treatment keratin. Perawatan keratin merupakan prosedur kimia yang biasanya dilakukan di salon yang dapat membuat rambut terlihat lebih lurus selama 6 bulan.

Perawatan ini juga dapat menambah kilau yang intens pada rambut dan dapat mengurangi rambut kusut.

Jangan khawatir, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk melakukan keratin demi rambut berkilau. Ada beberapa tips perawatan agar rambut berkilau dan bisa dilakukan di rumah.

Penasaran seperti apa tips perawatan tersebut? Yuk simak informasi dilansir E Medi Health, Senin (11/12/2023).

1. Masker Rambut dari Telur

Pertama ialah menggunakan masker rambut yang terbuat dari telur. Masker telur adalah salah satu pengobatan rumahan yang paling banyak digunakan. Manfaatnya pun untuk mendapatkan rambut berkilau dan halus.

Kuning telur mengandung peptida pertumbuhan rambut dan membantu meningkatkan kesehatan rambut secara keseluruhan. Apalagi kandungan asam lemak pada telur membantu menutrisi dan melembabkan rambut sehingga membuatnya berkilau.

Cara penggunannya pun mudah. Campurkan 2 sendok makan minyak kelapa, zaitun, atau vitamin E dengan 2 butir telur dan ½ cangkir yogurt atau madu.

Basahi rambut Anda dan pijat campuran ini pada kulit kepala dan rambut. Bilas setelah 30 menit dengan air dingin dan keramas rambut Anda seperti biasa.

2. Gunakan Hair Oil

Kemudian menggunakan hair oil. Memakai hair oil atau minyak rambut secara rutin dapat menutrisi rambut dan membuatnya lebiu berkilau.

Beberapa minyak yang bermanfaat seperti minyak kelapa, argan Maroko, minyak zaitun, jojoba, bunga matahari, almond, dan alpukat. Minyak ini memiliki kandungan asam lemak tinggi yang dapat membantu melembabkan rambut kering.

Caranya menggunakan hair oil pun cukup mudah, yakni hangatkan sedikit minyak dan pijat ke rambut dan kulit kepala Anda. Biarkan semalaman atau keramas rambut Anda setelah 30 menit.

Anda juga bisa mencampurkan salah satu minyak dalam kondisioner yang Anda gunakan.