Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin, Pakai Bahan Alami

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:33 WIB
5 Tips Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin, Pakai Bahan Alami
Rambut sehat berkilay tanpa keratin. (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMBUT sehat berkilau adalah dambaan semua wanita. Segala cara dilakukan untuk mendapat rambut yang indah bak bintang iklan.

Biasanya, mendapatkan rambut yang berkilau perlu beberapa perawatan khusus hingga treatment keratin. Perawatan keratin merupakan prosedur kimia yang biasanya dilakukan di salon yang dapat membuat rambut terlihat lebih lurus selama 6 bulan.

Perawatan ini juga dapat menambah kilau yang intens pada rambut dan dapat mengurangi rambut kusut.

Jangan khawatir, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk melakukan keratin demi rambut berkilau. Ada beberapa tips perawatan agar rambut berkilau dan bisa dilakukan di rumah.

Penasaran seperti apa tips perawatan tersebut? Yuk simak informasi dilansir E Medi Health, Senin (11/12/2023). 

perawatan rambut

1. Masker Rambut dari Telur

Pertama ialah menggunakan masker rambut yang terbuat dari telur. Masker telur adalah salah satu pengobatan rumahan yang paling banyak digunakan. Manfaatnya pun untuk mendapatkan rambut berkilau dan halus.

Kuning telur mengandung peptida pertumbuhan rambut dan membantu meningkatkan kesehatan rambut secara keseluruhan. Apalagi kandungan asam lemak pada telur membantu menutrisi dan melembabkan rambut sehingga membuatnya berkilau.

Cara penggunannya pun mudah. Campurkan 2 sendok makan minyak kelapa, zaitun, atau vitamin E dengan 2 butir telur dan ½ cangkir yogurt atau madu.

Basahi rambut Anda dan pijat campuran ini pada kulit kepala dan rambut. Bilas setelah 30 menit dengan air dingin dan keramas rambut Anda seperti biasa.

2. Gunakan Hair Oil

Kemudian menggunakan hair oil. Memakai hair oil atau minyak rambut secara rutin dapat menutrisi rambut dan membuatnya lebiu berkilau.

Beberapa minyak yang bermanfaat seperti minyak kelapa, argan Maroko, minyak zaitun, jojoba, bunga matahari, almond, dan alpukat. Minyak ini memiliki kandungan asam lemak tinggi yang dapat membantu melembabkan rambut kering.

Caranya menggunakan hair oil pun cukup mudah, yakni hangatkan sedikit minyak dan pijat ke rambut dan kulit kepala Anda. Biarkan semalaman atau keramas rambut Anda setelah 30 menit.

Anda juga bisa mencampurkan salah satu minyak dalam kondisioner yang Anda gunakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement