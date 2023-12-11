Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Gejala Awal Orang Alami Gangguan Mental yang Bisa Berakhir Bunuh Diri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |23:00 WIB
Kenali Gejala Awal Orang Alami Gangguan Mental yang Bisa Berakhir Bunuh Diri
Ilustrasi Bunuh Diri. (Foto: Freepik)
KASUS bunuh diri semakin meningkat di Indonesia. Mirisnya, hal tersebut seakan menjadi momok yang menghantui anak-anak usia muda.

Dilansir dari data Kepolisian RI, bulan Januari sampai Juli 2023, kasus bunuh diri meningkat sebanyak 31,7 persen atau 640 kasus yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Psikiater sekaligus Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional DR dr Nova Riyanti Yusuf mengatakan untuk mengurangi angka kasus tersebut, tentunya harus mengidentifikasi ketika diri sendiri atau orang lain mengalami gangguan mental.

Dokter Nova mengatak cara awal yang dapat dilakukan orang terdekat adalah melakukan 3P, yakni mendeteksi Pikiran, Perasaan, dan Perilaku mereka.

“Untuk identifikasi sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi tidak jauh dari pikiran, perasaan dan perilaku mereka, ada perubahan kecil yang mungkin tidak kita sadari, misal sering mengurung diri di kamar,” ujar dr Nova dalam media briefing ”Fenomena Bunuh Diri di Indonesia” di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Selain itu, tanda orang yang sedang mengalami gangguan mental biasanya mereka akan berhenti melakukan hal-hal yang disukai.

